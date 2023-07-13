Галерея: Lamborghini показала гиперкар для Квята
Новинка с индексом SC63 LMDh с 2024 года будет выступать в чемпионате мира WEC и американской серии IMSA – ее показали на Фестивале скорости в Гудвуде
Индекс машины составлен из аббревиатуры SC, обозначающей гоночное подразделение Squadra Corse, и 1963 года, когда была основана итальянская компания.
Техническим партнером проекта выступила команда Iron Lynx, а базой для машины стало шасси Ligier LMP2. Приводить ее в движение будет мотор V8 твин-турбо объемом 3,8 литра.
Гонщиками заводской программы, имена которых известны уже давно, в новом сезоне будут Даниил Квят, его нынешний партнер по Prema в LMP2 Мирко Бортолотти, а также Ромен Грожан и Андреа Кальдарелли.
Программа на 2024 год включает выступление одним экипажем в WEC и одним – в американской серии IMSA, при этом в Ле-Мане поедут оба. При этом в компании дали понять, что дебют новинки состоится не в январском марафоне «24 часа Дайтоны», а несколько позже.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
Фотограф: Lamborghini S.p.A.
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