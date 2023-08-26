Галерея: Alpine провела первые тесты нового гиперкара

Новинка прошла первую обкатку в начале августа, а на этот раз французы устроили полноценные трехдневные испытания. За рулем работали заводские гонщики Николя Ляпьер, Матье Ваксивьер и Шарль Милези.

Общая пройденная дистанция составила более 1000 км, команда не сообщила ни о каких серьезных поломках.

Машина базируется на проверенном шасси LMP2 и оснащена турбированным 3,4-литровым мотором V6 с гибридной системой, разработанной совместно с Bosch, Xtrac и Williams Advanced Engineering.

Как ожидается, в новом сезоне марафонского чемпионата WEC будут представлены как минимум восемь производителей, включая Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot и Cadillac.

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