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Галерея: Alpine провела первые тесты нового гиперкара

Машина с индексом A424 Beta проехала первые круги в Ле-Кастелле в преддверии дебюта в WEC в следующем сезоне

Рахит Тукрал
Автор:
Тесты Alpine A424 Beta

Новинка прошла первую обкатку в начале августа, а на этот раз французы устроили полноценные трехдневные испытания. За рулем работали заводские гонщики Николя Ляпьер,  Матье Ваксивьер и Шарль Милези.

Общая пройденная дистанция составила более 1000 км, команда не сообщила ни о каких серьезных поломках. 

Машина базируется на проверенном шасси LMP2 и оснащена турбированным 3,4-литровым мотором V6 с гибридной системой, разработанной совместно с Bosch, Xtrac и Williams Advanced Engineering.

Как ожидается, в новом сезоне марафонского чемпионата WEC будут представлены как минимум восемь производителей, включая Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot и Cadillac.

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Тесты Alpine A424 Beta
Тесты Alpine A424 Beta
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Фотограф: Alpine

Тесты Alpine A424 Beta
Тесты Alpine A424 Beta
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Фотограф: Alpine

Тесты Alpine A424 Beta
Тесты Alpine A424 Beta
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Фотограф: Alpine

Тесты Alpine A424 Beta
Тесты Alpine A424 Beta
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Фотограф: Alpine

Тесты Alpine A424 Beta
Тесты Alpine A424 Beta
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Фотограф: Alpine

Тесты Alpine A424 Beta
Тесты Alpine A424 Beta
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Фотограф: Alpine

Тесты Alpine A424 Beta
Тесты Alpine A424 Beta
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Фотограф: Alpine

Тесты Alpine A424 Beta
Тесты Alpine A424 Beta
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Фотограф: Alpine

Тесты Alpine A424 Beta
Тесты Alpine A424 Beta
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Фотограф: Alpine

Тесты Alpine A424 Beta
Тесты Alpine A424 Beta
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Фотограф: Alpine

Тесты Alpine A424 Beta
Тесты Alpine A424 Beta
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Фотограф: Alpine

Тесты Alpine A424 Beta
Тесты Alpine A424 Beta
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Фотограф: Alpine

Тесты Alpine A424 Beta
Тесты Alpine A424 Beta
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Фотограф: Alpine

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Галерея: Lamborghini провела первые тесты гиперкара Квята
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