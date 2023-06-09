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Галерея: Alpine представила гиперкар для «Ле-Мана»

Модель с индексом A424 Beta выйдет на трассы чемпионата WEC в будущем году

Джейми Кляйн
Автор:
Alpine A424

Новинку показали в пятницу утром перед стартом «24 часов Ле-Мана». Она базируется на проверенном шасси ORECA категории LMP2 и оснащена гибридным мотором V6 объемом 3,4 литра с приводом на заднюю ось. Участие в разработке машины принимали компании Bosch, Xtrac и Williams Advanced Engineering.

Когда именно Alpine выведет машину на трассу и какая гонка станет для нее дебютной, в компании пообещали сообщить позже. 

В нынешнем «Ле-Мане» французский производитель представлен лишь в «младшем» зачете LMP2. 

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