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G-Drive Racing выступит на этапе WEC в Бахрейне

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G-Drive Racing выступит на этапе WEC в Бахрейне
Автор:
14 нояб. 2019 г., 06:34

Российская команда G-Drive Racing примет участие в гонке «8 часов Бахрейна», которая состоится 14 декабря.

Для G-Drive Racing этот этап станет первым в WEC после «24 часов Ле-Мана» этого года, где команда заняла шестое место в классе LMP2.

За рулем прототипа, получившего имя Aurus 01, выступят Роман Русинов, двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь и Йоб ван Эйтерт. Голландец выступал на первом этапе нынешнего сезона WEC за Racing Team Nederland вместо Ника де Вриса, а также вместе с Русиновым стал вице-чемпионом Европейской серии Ле-Ман.

Теперь количество экипажей LMP2 в Бахрейне увеличится до девяти, в то время как общий размер пелотона – до 31-го.

Ранее G-Drive Racing объявила, что этой зимой выступит в Азиатской серии Ле-Ман. Aurus 01  будут пилотировать Русинов, Леонард Хогенбом и Джеймс Френч.

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Дополнительная информация: Рахит Тукрал

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Об этой статье

Серия WEC
Этап Бахрейн Билеты
Пилоты Роман Русинов , Жан-Эрик Вернь , Йоб ван Эйтерт
Команды G-Drive Racing
Автор Денис Буденков

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