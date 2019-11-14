G-Drive Racing выступит на этапе WEC в Бахрейне

Для G-Drive Racing этот этап станет первым в WEC после «24 часов Ле-Мана» этого года, где команда заняла шестое место в классе LMP2.

За рулем прототипа, получившего имя Aurus 01, выступят Роман Русинов, двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь и Йоб ван Эйтерт. Голландец выступал на первом этапе нынешнего сезона WEC за Racing Team Nederland вместо Ника де Вриса, а также вместе с Русиновым стал вице-чемпионом Европейской серии Ле-Ман.

Теперь количество экипажей LMP2 в Бахрейне увеличится до девяти, в то время как общий размер пелотона – до 31-го.

Ранее G-Drive Racing объявила, что этой зимой выступит в Азиатской серии Ле-Ман. Aurus 01 будут пилотировать Русинов, Леонард Хогенбом и Джеймс Френч.

Дополнительная информация: Рахит Тукрал