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G-Drive Racing выступит на этапе WEC в Бахрейне
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Российская команда G-Drive Racing примет участие в гонке «8 часов Бахрейна», которая состоится 14 декабря.
Для G-Drive Racing этот этап станет первым в WEC после «24 часов Ле-Мана» этого года, где команда заняла шестое место в классе LMP2.
За рулем прототипа, получившего имя Aurus 01, выступят Роман Русинов, двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь и Йоб ван Эйтерт. Голландец выступал на первом этапе нынешнего сезона WEC за Racing Team Nederland вместо Ника де Вриса, а также вместе с Русиновым стал вице-чемпионом Европейской серии Ле-Ман.
Теперь количество экипажей LMP2 в Бахрейне увеличится до девяти, в то время как общий размер пелотона – до 31-го.
Ранее G-Drive Racing объявила, что этой зимой выступит в Азиатской серии Ле-Ман. Aurus 01 будут пилотировать Русинов, Леонард Хогенбом и Джеймс Френч.
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Дополнительная информация: Рахит Тукрал
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Этап
|Бахрейн Билеты
|Пилоты
|Роман Русинов , Жан-Эрик Вернь , Йоб ван Эйтерт
|Команды
|G-Drive Racing
|Автор
|Денис Буденков
G-Drive Racing выступит на этапе WEC в Бахрейне
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База данных
12 дек. - 14 дек.
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