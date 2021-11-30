После четырех сезонов в Европейской серии Ле-Ман команда G-Drive Racing вернется с будущего года в чемпионат мира WEC, где уже выигрывала титул в 2015-м. Кроме того, этой зимой она дебютирует в «24 часах Дайтоны». Но главная новость в озвученных поздно вечером в понедельник планах даже не в этом – Роман Русинов объявил, что намерен прекратить выступления и сосредоточиться на управлении коллективом.

Москвич неизменно выступал за G-Drive Racing с 2013 года, а еще до этого стартовал за другие команды при поддержке топливного бренда «Газпром нефти». Теперь он займет пост руководителя коллектива.

Состав пилотов на новый сезон не объявлен, однако источники Motorsport.com говорят, что с двумя кандидатами из трех в G-Drive Racing уже определились. Техническим партнером останется португальская Algarve Pro, а вот сохранят ли машины имя Aurus, пока неизвестно.

«Окончательная программа выступлений еще формируется, но уже сейчас мы объявляем о возвращении в FIA WEC, а также об участии в "24 часах Дайтоны", – приводит пресс-служба слова Русинова. – Состав пилотов мы назовем чуть позднее, сейчас идет активная работа по подбору гонщиков в наши экипажи, мы должны все тщательно взвесить и принять правильные решения. Могу лишь отметить, что в FIA WEC в качестве пилота я выступать не планирую, чтобы сконцентрироваться на менеджменте команды».

Из слов Романа можно сделать вывод, что G-Drive Racing рассматривает возможность выступать в предстоящем сезоне несколькими экипажами. Это подтверждает предположения, что коллектив может продолжить выступления в ELMS или заявить две машины в Дайтоне.

Руководитель проекта G-Drive Racing Александр Крылов добавил: «Сезон-2022 станет юбилейным, десятым в истории нашей команды. За эти годы мы добились множества побед в гонках и чемпионатах, но не намерены останавливаться на достигнутом и уже ведем активную подготовку к предстоящему сезону, который будет для нашей команды, пожалуй, самым насыщенным в истории».

Сейчас G-Drive Racing проводит большую тестовую программу в Портимане, причем использует машину в конфигурации американской серии IMSA. Эта работа позволит лучше подготовится к дебюту в «24 часах Дайтоны» – гонка традиционно пройдет в последний уик-энд января – и определиться с составом гонщиков.

Новый сезон WEC стартует в марте в американском Себринге.