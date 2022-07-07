Фото: первые тесты гиперкара Ferrari для «Ле-Мана»
Репортерам Motorsport.com удалось запечатлеть новую машину во время испытаний на заводской трассе
В будущем году Ferrari после полувековой паузы марка Ferrari вернется в топовую категорию гонок на выносливость. Пока внешность ее новой машины и даже выбранное для нее имя держатся в тайне – но мы готовы поделиться кадрами новинки в камуфляжной окраске, сделанными во Фьорано.
Там за рулем гиперкара работали Алессандро Пьер Гвиди и Никлас Нильсен. Позже компания опубликовала собственные кадры, сделанные по ходу сессии (полную фотогалерею вы можете найти ниже).
Как видно, в Маранелло использовали заложенные в новых правилах возможности и дополнили машину крупным задним крылом на трех стойках.
Представитель марки рассказал: «Программа была стандартной для обкатки: сначала один круг для проверки всех систем. Пока машина проводила в гараже больше времени, чем на трассе, но это нормально для первых тестов.
В этом месяце мы начнем более интенсивную программу испытаний и намерены посетить как можно больше европейских трасс».
Ferrari также объявила, что к тестовой программе привлекут еще Джеймса Каладо и Антонио Фуоко.
Между тем, уже в этот уик-энд на этапе WEC в Монце состоится официальный дебют Peigeot 9X8.
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Ferrari Ferrari
Фотограф: Ferrari Ferrari