Фото: первые тесты гиперкара Ferrari для «Ле-Мана»

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В будущем году Ferrari после полувековой паузы марка Ferrari вернется в топовую категорию гонок на выносливость. Пока внешность ее новой машины и даже выбранное для нее имя держатся в тайне – но мы готовы поделиться кадрами новинки в камуфляжной окраске, сделанными во Фьорано.

Там за рулем гиперкара работали Алессандро Пьер Гвиди и Никлас Нильсен. Позже компания опубликовала собственные кадры, сделанные по ходу сессии (полную фотогалерею вы можете найти ниже).

Как видно, в Маранелло использовали заложенные в новых правилах возможности и дополнили машину крупным задним крылом на трех стойках.

Представитель марки рассказал: «Программа была стандартной для обкатки: сначала один круг для проверки всех систем. Пока машина проводила в гараже больше времени, чем на трассе, но это нормально для первых тестов.

В этом месяце мы начнем более интенсивную программу испытаний и намерены посетить как можно больше европейских трасс».

Ferrari также объявила, что к тестовой программе привлекут еще Джеймса Каладо и Антонио Фуоко.

Между тем, уже в этот уик-энд на этапе WEC в Монце состоится официальный дебют Peigeot 9X8.

Тесты гиперкара Ferrari LMH во Фьорано 1 / 8 Фотограф: Ferrari Ferrari Тесты гиперкара Ferrari LMH во Фьорано 2 / 8 Фотограф: Давиде Кавацца Тесты гиперкара Ferrari LMH во Фьорано 3 / 8 Фотограф: Давиде Кавацца Тесты гиперкара Ferrari LMH во Фьорано 4 / 8 Фотограф: Давиде Кавацца Тесты гиперкара Ferrari LMH во Фьорано 5 / 8 Фотограф: Давиде Кавацца Тесты гиперкара Ferrari LMH во Фьорано 6 / 8 Фотограф: Давиде Кавацца Никлас Нильсен, Ferrari LMH 7 / 8 Фотограф: Ferrari Ferrari Алессандро Пьер Гвиди, Ferrari LMH 8 / 8 Фотограф: Ferrari Ferrari