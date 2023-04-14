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Фото дня: Porsche улетела на трибуну в Портимане

В тренировке серии поддержки WEC машина португальца Александра Арейи перелетела оргаждение и рухнула на места для зрителей к счастью, пустовавшие в тот момент

Роберто Кинкеро
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Фото дня: Porsche улетела на трибуну в Портимане
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В пятницу в Полртимане стартовал второй этап сезона марафонского чемпионата мира, но главным событием первого для стала вовсе не лучшая скорость гиперкара Toyota. Общее внимание приковала авария Александра Арейи из иберийского чемпионата GT.

По неизвестным причинам португалец выехал с трассы в первом повороте, пересек зону безопасности и на высокой скорости врезался в ограждение из шин. 

Его Porsche подбросило в воздух, купе перелетело защитную сетку и упало прямо на трибуну – кадры случившегося говорят сами за себя. К огромному облегчению организаторов и всего паддока, в тот момент на трасе находилось совсем мало зрителей, и они располагались в других местах. В месте аварии людей не было.

Сам Арейя по первым данным тоже не пострадал, но заезды в Портимане прервали для восстановления защитной инфраструктуры. 

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