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Фото дня: Квят на подиуме WEC в Себринге

Россиянин вместе с партнерами по Prema LMP2 Мирко Бортолотти и Дорьян Пен был близок к победе на первом этапе марафонского чемпионата мира. В итоге они финишировали третьими. Для Даниила это первый подиум чемпионата мира после Гран При Германии Ф1 в 2019 году

Фото дня: Квят на подиуме WEC в Себринге
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Фото: JEP / Motorsport Images

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