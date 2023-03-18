Фото дня: Квят на подиуме WEC в Себринге
Россиянин вместе с партнерами по Prema LMP2 Мирко Бортолотти и Дорьян Пен был близок к победе на первом этапе марафонского чемпионата мира. В итоге они финишировали третьими. Для Даниила это первый подиум чемпионата мира после Гран При Германии Ф1 в 2019 году
Подиум: третье место – №63 команды Prema Racing, Даниил Квят
Фото: JEP / Motorsport Images
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