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Фото дня: авария с переворотом Ferrari в Себринге

На первом этапе WEC Луис Перес-Компанк улетел с трассы и врезался в барьер из шин. Вот что было дальше

Фото дня: авария с переворотом Ferrari в Себринге
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Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
1/9

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
2/9

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
3/9

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
4/9

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
5/9

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
6/9

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
7/9

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
8/9

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
Авария: Ferrari 488 GTE EVO №83 команды Richard Mille AF Corse Луис Перес Компанк
9/9

Фотограф: JEP / Motorsport Images

Гонщик в результате аварии не пострадал.

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Новый чемпионат Квята. Что надо знать о предстоящем сезоне WEC

Дебютная гонка сезона WEC принесла дубль Toyota, аварии Ferrari и подиум Квята

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