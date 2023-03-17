Фото дня: авария с переворотом Ferrari в Себринге
На первом этапе WEC Луис Перес-Компанк улетел с трассы и врезался в барьер из шин. Вот что было дальше
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Фотограф: JEP / Motorsport Images
Гонщик в результате аварии не пострадал.
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