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WEC / Бахрейн II Галерея

Фото: Авария Toyota на тренировке WEC

Участники марафонского чемпионата мира вышли на трассу впервые после августовского «Ле-Мана» – и не для всех это возвращение оказалось удачным

Фото: Авария Toyota на тренировке WEC

После двух месяцев паузы сезон WEC закончится парой гонок в Сахире – в этот уик-энд участники будут соревноваться в дневных условиях, а в следующий – уже при искусственном освещении.

В пятницу утром, когда пилоты проводили тренировку, гонщик Toyota Себастьен Буэми не смог разъехаться в первом повороте с Ferrari Сары Бови из команды Iron Lynx. В результате передняя часть гиперкара оказалась разбита, но швейцарец смог вернуться в боксы. 

Заезды остановили красными флагами, а механикам удалось оперативно провести ремонт и вернуть машину на трассу. 

В общем зачете Буэми и его партнеры по экипажу Брендон Хартли и Казуки Накаджима проигрывают девять очков также выступающим за Toyota Майку Конвею, Хосе-Марии Лопесу и Камуи Кобаяши.

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Авария Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми
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Фотограф: JEP / Motorsport Images

Авария Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми
Авария Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми
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Фотограф: JEP / Motorsport Images

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