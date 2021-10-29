Фото: Авария Toyota на тренировке WEC

После двух месяцев паузы сезон WEC закончится парой гонок в Сахире – в этот уик-энд участники будут соревноваться в дневных условиях, а в следующий – уже при искусственном освещении.

В пятницу утром, когда пилоты проводили тренировку, гонщик Toyota Себастьен Буэми не смог разъехаться в первом повороте с Ferrari Сары Бови из команды Iron Lynx. В результате передняя часть гиперкара оказалась разбита, но швейцарец смог вернуться в боксы.

Заезды остановили красными флагами, а механикам удалось оперативно провести ремонт и вернуть машину на трассу.

В общем зачете Буэми и его партнеры по экипажу Брендон Хартли и Казуки Накаджима проигрывают девять очков также выступающим за Toyota Майку Конвею, Хосе-Марии Лопесу и Камуи Кобаяши.

Авария Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми 1 / 5 Фотограф: JEP / Motorsport Images Авария Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми 2 / 5 Фотограф: JEP / Motorsport Images Авария Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми 3 / 5 Фотограф: JEP / Motorsport Images Авария Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми 4 / 5 Фотограф: JEP / Motorsport Images Авария Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми 5 / 5 Фотограф: JEP / Motorsport Images