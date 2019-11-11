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WEC / Интерлагос / Новость

Февральский этап WEC в Бразилии оказался под вопросом

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Февральский этап WEC в Бразилии оказался под вопросом
Автор:
, журналист (Global)
11 нояб. 2019 г., 11:39

Проблемы у местных организаторов могут привести к отмене уик-энда марафонской серии на «Интерлагосе».

Руководитель WEC Жерер Неве уведомил команды, что судьба запланированной на 1 февраля гонки вызывает у него серьезные сомнения. Он сообщил, что местный промоутер N/Duduch «постоянно отстает от графика в различных вопросах».

До возвращения соревнований на выносливость в Сан-Паулу остается меньше трех месяцев. В последний раз 6-часовая гонка там прошла в 2014 году (на фото).

Неве не стал вдаваться в детали проблем, но отметил, что как минимум отчасти они связаны с финансированием. 

«Мы очень надеемся приехать в Бразилию, – сказал он. – И стараемся максимально помогать местной команде.

Если вы хотите должным образом провести соревнование, то должны быть полностью готовы к нему как минимум за несколько недель до начала. Когда мы приедем в Бахрейн [в середине декабря], я и слышать ничего не захочу об этом».

Окончательное решение о том, состоится ли этап на «Интерлагосе», будет принято до конца ноября. При этом организаторы WEC уже начали проработку альтернатив на случай негативного исхода бразильской истории. В числе вариантов – перенос гонки в американский Остин. 

Контракт с бразильскими промоутерами был подписан на один год. Ожидается, что предварительный вариант календаря марафонской серии на сезон-2020/21 будет представлен в Бахрейне.

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Об этой статье

Серия WEC
Этап Интерлагос Билеты
Автор Гэри Уоткинс

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Бахрейн

Бахрейн

12 дек. - 14 дек.
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