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WEC / Новость

Февральский этап WEC перенесли из Бразилии в США

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Февральский этап WEC перенесли из Бразилии в США
Автор:
2 дек. 2019 г., 14:23

Вместо гонки на трассе «Интерлагос» состоится шестичасовой заезд в техасском Остине.

Опасения организаторов чемпионата мира по гонкам на выносливость по поводу неготовности промоутеров в Сан-Паулу к проведению этапа подтвердились. В понедельник было официально объявлено, что вместо Бразилии гонка пройдет в США на автодроме в Остине.

Гонка на трассе «Интерлагос» была запланирована на начала февраля. Этап в Остине пройдет на две недели позже, 23 февраля. Это сделано для того, чтобы мероприятие не пересекалось с Суперкубком по американскому футболу.

«В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить представителей Трассы Америк за их быстрый ответ, – заявил по этому поводу руководитель WEC Жерар Неве. – Это отличная новость для наших болельщиков, участников и журналистов, которые смогут увидеть два этапа гонок на выносливость в Северной Америке за два месяца.

Конечно, мы расстроены, что нам не удалось приехать в Сан-Паулу, в Бразилию, где тоже много гоночных фанатов».

Этап в Остине уже проводился до 2017 года. Это будет вторая американская гонка в чемпионате, наряду со «1000 миль Себринга», которая состоится в марте.

На «Интерлагосе» в прошлом также проходили этапы WEC. Последняя гонка на выносливость состоялась там в 2014 году.

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Об этой статье

Серия WEC
Автор Джейми Кляйн

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Бахрейн

Бахрейн

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