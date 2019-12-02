Февральский этап WEC перенесли из Бразилии в США
Вместо гонки на трассе «Интерлагос» состоится шестичасовой заезд в техасском Остине.
Опасения организаторов чемпионата мира по гонкам на выносливость по поводу неготовности промоутеров в Сан-Паулу к проведению этапа подтвердились. В понедельник было официально объявлено, что вместо Бразилии гонка пройдет в США на автодроме в Остине.
Гонка на трассе «Интерлагос» была запланирована на начала февраля. Этап в Остине пройдет на две недели позже, 23 февраля. Это сделано для того, чтобы мероприятие не пересекалось с Суперкубком по американскому футболу.
«В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить представителей Трассы Америк за их быстрый ответ, – заявил по этому поводу руководитель WEC Жерар Неве. – Это отличная новость для наших болельщиков, участников и журналистов, которые смогут увидеть два этапа гонок на выносливость в Северной Америке за два месяца.
Конечно, мы расстроены, что нам не удалось приехать в Сан-Паулу, в Бразилию, где тоже много гоночных фанатов».
Этап в Остине уже проводился до 2017 года. Это будет вторая американская гонка в чемпионате, наряду со «1000 миль Себринга», которая состоится в марте.
На «Интерлагосе» в прошлом также проходили этапы WEC. Последняя гонка на выносливость состоялась там в 2014 году.
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Автор
|Джейми Кляйн
Февральский этап WEC перенесли из Бразилии в США
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