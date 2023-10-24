Ferrari пригласила Шварцмана на тесты гиперкара WEC

Организаторы марафонского чемпионата мира WEC опубликовали список участников предстоящей испытательной сессии. Для Роберта Шварцмана, который в нынешнем сезоне защищал цвета Скудерии в гонках GT и стал победителем финального этапа в Барселоне, это будет дебютная возможность опробовать спортпрототип топового зачета – на такой машине гонщики Ferrari летом выиграли «24 часа Ле-Мана».

Также машину 499Р по ходу тестового дня будет пилотировать француженка Лилу Ваду.

Среди других достойных упоминания пилотов стоит выделить Стоффеля Вандорна – бельгийский экс-пилот Ф1 начнет подготовку к предстоящим выступлениям за Peugeot.

Что до Шварцмана, то на этой неделе он участвует в Валенсии в других тестах – с командой DS Penske в Формуле Е, а в конце ноября россиянина ждет работа с Ferrari F1 в Абу-Даби: сначала в пятничной тренировке Гран При вместо Шарля Леклера, а затем в тестах новичков.