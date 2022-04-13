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WEC Новость

Ferrari показала новую модель 296 GT3 на тестах во Фьорано

Скудерия опубликовала официальные снимки машины, которая выйдет на трассы в 2023 году

Чарльз Брэдли
Автор:
, главный редактор (Global)
Соавтор:
Франческо Корги
Ferrari показала новую модель 296 GT3 на тестах во Фьорано
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Новая модель станет преемницей успешной 488 GT3 – ее разработку итальянцы вели в сотрудничестве с компанией ORECA.

Тесты во Фьорано прошли с участием опытных заводских гонщиков Алессандро Пьергвиди и Андреа Бертолини, которые ездили на машине в камуфляжной ливрее с черными текстурными пятнами поверх фирменного алого цвета. 

При этом на машине стоял V-образный 6-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания, но не было гибридной системы – они используются на дорожных Ferrari 296? однако запрещены по требованиям класса GT3. 

Ferrari 296 GT3 на тестах во Фьорано

Ferrari 296 GT3 на тестах во Фьорано

Фото: Ferrari

«Сегодня особенный день для будущего нашей программы GT, – приводит пресс-служба слова Стефано Колетты, главы департамента Гран Туризмо Ferrari. – Мывыбрали местом первых тестов Фьорано, так как это наш дом, и люди, работавшие над проектом, смогут разделить с нами невероятные эмоции

Мы подготовили интенсивную программу испытаний, но уже после первой сессии получили позитивные отзывы тех, кто работал с машиной».

Ferrari 296 GT3 на тестах во Фьорано

Ferrari 296 GT3 на тестах во Фьорано

Фото: Ferrari

Спортивная история 296 GT3 стартует в будущем сезоне, причем в Маранелло будут заниматься этой программой параллельно с работой над гиперкаром, который пока не получил собственного имению. С его помощью Скудерия надеется побороться за победу в общем зачете «24 часов Ле-Мана», которая стала бы для компании первой с 1965 года.    

Ожидается, что гиперкар, в работе над которым участвует AF Corse, выйдет на тестовую трассу в июне.

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