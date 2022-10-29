Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / BMW раскрыла ливрею своего спорткара LMDh
WEC / Презентация Гиперкара Ferrari Галерея

Ferrari показала Гиперкар для «Ле-Мана»

Машина с индексом 499P дебютирует в марафонском чемпионате мира WEC в 2023 году

Ferrari показала Гиперкар для «Ле-Мана»
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Спорткар представили прямо по ходу квалификации Гран При Мексики Ф1. Его индекс образован из объема одного цилиндра (в кубических сантиметрах) гибридного мотора V6 твин-турбо с углом развала цилиндров 120 градусов и первой буква слова «прототип».

Ливрея с включением желтого должна напомнить об успехах марки в марафонских гонках в начале 70-х, когда Скудерия дважды выигрывала чемпионат мира.  

Ferrari выставит в предстоящем сезоне WEC два экипажа, которые будут использовать номера 50 и 51. В рамках презентации команда не стала раскрывать, кто из гонщиков будет выступать в ее составе.

Читайте также:
Ferrari 499P
Ferrari 499P
1/13

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
2/13

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
3/13

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
4/13

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
5/13

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
6/13

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
7/13

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
8/13

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
9/13

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
10/13

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
11/13

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
12/13

Фотограф: Ferrari Ferrari

Ferrari 499P
Ferrari 499P
13/13

Фотограф: Ferrari Ferrari

Поделились
Комментарии
BMW раскрыла ливрею своего спорткара LMDh
Предыдущая новость

BMW раскрыла ливрею своего спорткара LMDh
Ferrari Больше от
Ferrari
Леклер: Я знал, что будет сложно. Но не думал, что настолько Гран При Мексики
Формула 1

Леклер: Я знал, что будет сложно. Но не думал, что настолько

Леклер рассказал о странной работе мотора в квалификации Гран При Мексики
Формула 1

Леклер рассказал о странной работе мотора в квалификации

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Леклер: Я знал, что будет сложно. Но не думал, что настолько
Формула 1 Формула 1

Леклер: Я знал, что будет сложно. Но не думал, что настолько

Лидер Скудерии финишировал в Мексике только шестым, причем нехватка скорости поставила его в тупик

Хэмилтон признал ошибку Mercedes с шинной тактикой
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон признал ошибку Mercedes с шинной тактикой

По словам Льюиса, схема Medium-Hard оказалась в Мехико далеко не оптимальной

Гран При Мексики: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1

Гран При Мексики: пять быстрых выводов

Макс Ферстаппен выиграл 14-ю гонку в сезоне. Олег Карпов подводит итоги спустя минуты после финиша гонки на автодроме имени братьев Родригес.

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

Mercedes сократила отрыв от Ferrari и претендует на второе место в Кубке конструкторов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.