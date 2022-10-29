Ferrari показала Гиперкар для «Ле-Мана»

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Спорткар представили прямо по ходу квалификации Гран При Мексики Ф1. Его индекс образован из объема одного цилиндра (в кубических сантиметрах) гибридного мотора V6 твин-турбо с углом развала цилиндров 120 градусов и первой буква слова «прототип».

Ливрея с включением желтого должна напомнить об успехах марки в марафонских гонках в начале 70-х, когда Скудерия дважды выигрывала чемпионат мира.

Ferrari выставит в предстоящем сезоне WEC два экипажа, которые будут использовать номера 50 и 51. В рамках презентации команда не стала раскрывать, кто из гонщиков будет выступать в ее составе.

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