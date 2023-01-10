Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Главной неожиданностью стало присутствие в списке Антонио Джовинацци. 29-летний итальянец пропустил прошлый сезон Ф1, осенью попробовал договориться с Haas, но команда предпочла взять Нико Хюлькенберга.

Теперь Джовинацци, у которого уже есть опыт участия в марафонских гонках на прототипе категории LMP2, поедет на гиперкаре 499Р вместе с действующими чемпионами зачета GTE Pro Алессандро Пьергвиди и Джеймсом Каладо – они будут выступать под номером 51.

Другую машину – №50 – доверят Мигелю Молине, Антонио Фуоко и Никласу Нильсену.

Такой выбор означает, что в составе Скудерии не нашлось место официальному тест-пилоту марки в Ф1 Роберту Шварцману. Ранее россиянин говорил, что уже практически расстался с мечтой о дебюте в Гран При и рассчитывает выступать в другой гоночной серии. Как оказалось, речь не о WEС.

Новый сезон чемпионата мира по марафонским гонкам стартует в марте в американском Себринге.