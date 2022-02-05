Ferrari назначила дату первых тестов гиперкара для «Ле-Мана»

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В 2023 году Ferrari вернется в топовый дивизион марафонских гонок и попробует одержать свою десятую победу в абсолютном зачете «24 часов Ле-Мана», где в последний раз становилась сильнейшей в 1965-м.

Программа создания собственного гиперкара, обслуживать который в гонках будет команда AF Corse, идет параллельно с работой над моделью 296 GT3, к которой привлекли компанию ORECA.

«Надеюсь, мы начнем тесты нового гиперкара в июне или июле, – рассказал Антонелло Колетта, отвечающий в Ferrari за направление GT. – Если говорить о машине GT3, то здесь можно говорить о начале апреля.

Мы начнем работу во Фьорано, это не только традиция, но и самый простой вариант: можно просто заводить мотор и выезжать на трассу. Я смогу следить за работой через окно своего рабочего кабинета.

Что будет дальше – посмотрим. Наши специалисты уже разработали программу последующих тестов»

В отличие от многих других производителей, в Ferrari предпочли строить полноценный гиперкар LMH, а не прототип более простой спецификации LMDh на базе LMP2 – этот путь избрали, например, Audi, BMW and Porsche. По словам Колетты, компания уверена в правоте такого выбора.

«Мы предпочли главный класс, – объяснил он. – Ferrari сама строила все машины, на которых выступала в гонках по ходу своей истории. Это наша философия, это и определило выбор».

Он добавил: «Сейчас проект быстро продвигается вперед. Он сложный, так как в техническом плане LMH намного превосходит LMDh, но мы решили именно так. В этой категории Ferrari сможет полностью контролировать проект, все делать своими силами. Это будет хорошая машина, быстрая, прекрасная. Также мне кажется, что в этой категории отличия между разными автомобилями будут очень заметными.

Вы сразу увидите, где Ferrari, где Peugeot, где Toyota… Прежде в этих гонках все машины были почти одинаковыми.

В 2023 год исполнится полвека с того момента, как мы последний раз выступали в прототипах, лучшей и самой важной категории».

На фото вы можете видеть Ferrari 312PB – модель 1973 года, о которой говорил Колетта.

В Ferrari не захотели раскрыть никаких подробностей о спецификации силовой установки новой машины.

Компания Peugeot сейчас завершает работу над собственным гиперкаром – скорее всего, его дебют состоится на майском этапе WEC в Спа.