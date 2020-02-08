Еще один прототип LMP1 пополнит пелетон WEC в Спа и Монце

По имеющейся у Motorsport.com информации, команда ByKolles планирует выставить свой прототип категории LMP1 на два заключительных этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость – «6 часов Спа» и «24 часа Ле-Мана».

Прототип, о котором идет речь, был создан в 2014 году и с тех пор регулярно принимал участие в этапах чемпионата мира. При этом часто он не только сильно отставал от автомобилей заводских команд и проигрывал прототипам других частных коллективов, но и уступал экипажам, выступающим в менее быстрой категории LMP2.

Последней на этот момент гонкой для машины стала прошлогодняя «24 часа Ле-Мана». В квалификации автомобиль стал самым медленным в классе, уступив 3 секунды обладателям предпоследнего результата, а в гонке сошел с трассы из-за поломки.

Напомним, что категория LMP1 доживает последние месяцы – осенью этого года на смену прототипам придут машины, построенные по новым техтребованиям, т.н. гиперкары (ByKolles сама планировала создать такую машину). Во многом из-за этого наполняемость категории сейчас не слишком высока – в частности, на гонку в Остине в этом месяце заявлены только два болида Toyota и один автомобиль команды Rebellion. Однако в Спа и Ле-Мане на старт должны выйти уже по семь машин.