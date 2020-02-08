WEC
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Первая тренировка через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
Себринг
Билеты
18 мар.
-
20 мар.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WEC / Спа-Франкоршам / Новость

Еще один прототип LMP1 пополнит пелетон WEC в Спа и Монце

Билеты
Поделились
Комментарии
Еще один прототип LMP1 пополнит пелетон WEC в Спа и Монце
Автор:
8 февр. 2020 г., 15:57

После февральской гонки в Остине, на которую заявлено всего три машины самого престижного класса, категория LMP1 может немного разростись – прежде чем окончательно кануть в лету.

По имеющейся у Motorsport.com информации, команда ByKolles планирует выставить свой прототип категории LMP1 на два заключительных этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость – «6 часов Спа» и «24 часа Ле-Мана».

Прототип, о котором идет речь, был создан в 2014 году и с тех пор регулярно принимал участие в этапах чемпионата мира. При этом часто он не только сильно отставал от автомобилей заводских команд и проигрывал прототипам других частных коллективов, но и уступал экипажам, выступающим в менее быстрой категории LMP2.

Последней на этот момент гонкой для машины стала прошлогодняя «24 часа Ле-Мана». В квалификации автомобиль стал самым медленным в классе, уступив 3 секунды обладателям предпоследнего результата, а в гонке сошел с трассы из-за поломки.

Напомним, что категория LMP1 доживает последние месяцы – осенью этого года на смену прототипам придут машины, построенные по новым техтребованиям, т.н. гиперкары (ByKolles сама планировала создать такую машину). Во многом из-за этого наполняемость категории сейчас не слишком высока – в частности, на гонку в Остине в этом месяце заявлены только два болида Toyota и один автомобиль команды Rebellion. Однако в Спа и Ле-Мане на старт должны выйти уже по семь машин.

Читайте также:

Следующая новость
SMP Racing выступит в «Спокойной ночи, малыши!»

Предыдущая новость

SMP Racing выступит в «Спокойной ночи, малыши!»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WEC
Этап Спа-Франкоршам Билеты
Автор Хайко Штрицке

База данных

Интерлагос

Интерлагос

22 февр. - 23 февр.
Первая тренировка Старт через
13 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
сб 22 февр.
сб 22 февр.
09:00
08:00
Вторая тренировка
сб 22 февр.
сб 22 февр.
13:45
12:45
Первая квалификация
сб 22 февр.
сб 22 февр.
18:40
17:40
Вторая квалификация
сб 22 февр.
сб 22 февр.
19:10
18:10
Гонка
вс 23 февр.
вс 23 февр.
13:00
12:00
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Браун: Хэмилтону проще побеждать, чем Шумахеру

2
Формула 1

400 000 рублей за штуку. FIA объявила тендер на датчики расхода топлива

3
Формула 1

Технический анализ: что мы узнали из первых изображений Haas VF-20

4
Формула 1

Экс-пилот Ф1 назвал Ферстаппена «гоночным Месси»

5
Формула 1

Браун похвалил McLaren за отказ от Honda

Последние видео

Авария на старте гонки «8 часов Бахрейна» 00:51
WEC

Авария на старте гонки «8 часов Бахрейна»

«8 часов Бахрейна»: лучшие моменты квалификации 02:33
WEC

«8 часов Бахрейна»: лучшие моменты квалификации

FIA WEC. Лучшие моменты квалификации «4 часов Шанхая» 02:32
WEC

FIA WEC. Лучшие моменты квалификации «4 часов Шанхая»

WEC: яркие моменты квалификации «4 часов Сильверстоуна» 02:11
WEC

WEC: яркие моменты квалификации «4 часов Сильверстоуна»

Sights & Sounds: «1000 км Фудзи» 1988 года 02:52
WEC

Sights & Sounds: «1000 км Фудзи» 1988 года

Самое важное:

Еще один прототип LMP1 пополнит пелетон WEC в Спа и Монце
WEC

Еще один прототип LMP1 пополнит пелетон WEC в Спа и Монце

SMP Racing выступит в «Спокойной ночи, малыши!»
WRC

SMP Racing выступит в «Спокойной ночи, малыши!»

Всего три машины LMP1 выйдут на старт этапа WEC в Остине
WEC

Всего три машины LMP1 выйдут на старт этапа WEC в Остине

Терещенко продолжит выступать в Европейском Ле-Мане
ELMS

Терещенко продолжит выступать в Европейском Ле-Мане

Пенске задумался о возвращении в «24 часа Ле-Мана»
WEC

Пенске задумался о возвращении в «24 часа Ле-Мана»

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.