Экипаж Rebellion в одни ворота выиграл гонку WEC в Шанхае
Система гандикапов сделала экипаж частной швейцарской команды единоличным лидером китайского этапа – пилотам прототипов Toyota оставалось лишь ждать поломки или аварии Rebellion. Однако удача в этот день также была на стороне швейцарского коллектива.
Экипаж команды Rebellion Racing в составе Бруно Сенны, Густаво Менезеса и Нормана Нато стал победителем очередного этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость – 4-часового заезда на трассе в Шанхае.
Спортпрототип швейцарской команды смог на равных сражаться с автомобилями заводского коллектива Toyota и даже оказался существенно быстрее их благодаря использующейся в этом году системе гандикапов. В частности, перед гонкой в Шанхае организаторы уменьшили количество топлива, которое могли использовать экипажи Toyota по ходу заезда, а также ограничили максимальную производительность электромотора, входящего в состав гибридной силовой установки. В результате потери японских прототипов оценивались почти в 3 секунды с круга.
Благодаря этому экипаж Rebellion в субботу завоевал поул-позишн, а в воскресенье сравнительно быстро вернулся в лидеры после проигранного старта. Нато, управлявший автомобилем на первом отрезке, вскоре после старта откатился на 5-ю позицию и находился на ней вплоть до первого пит-стопа, когда француза сменил Менезес. Американец же очень быстро вышел на первое место.
Этому во многом помогли штрафы, полученные сразу тремя машинами лидирующей группы: судьи наказали проездом по пит-лейн оба автомобиля Ginetta команды LNT и один из прототипов Toyota. Причиной стали некорректные маневры пилотов в конце прогревочного круга: по мнению судей, три экипажа опередили автомобиль Rebellion до пересечения стартовой линии.
Оказавшись на втором месте, Менезес в начале второго часа настиг и обогнал Toyota под номером 8, за рулем которой в этот момент находился Себастьен Буэми. К моменту, когда в конце второго часа американец уступил место в кокпите Бруно Сенне, преимущество экипажа над ближайшими преследователями составило около полуминуты. После этого вопрос о победителе заезда был, по большому счету, снят. На финише Rebellion и «восьмерку» Toyota разделило больше минуты.
Наиболее драматичным стало развитие событий в категории GTE Pro. На протяжении большей части гонки в ней уверенно лидировали Ники Тим и Марко Cёренсен – таким образом, экипаж на Aston Martin мог всерьез рассчитывать на вторую подряд победу. Однако примерно за час до финиша на автомобиле под номером 95 лопнула одна из шин, что вывело в лидеры экипаж команды AF Corse в составе Джеймса Каладо и Алессандро Пьергвиди.
Выиграв гонку, британец и итальянец принесли первую в этом сезоне победу марке Ferrari. При этом на трех первых этапах сезона в зачете GTE Pro первенствовали три разных бренда. Лидерство в общем зачете сохраняют представители команды Porsche GT – Микаэль Кристенсен и Кевин Эстре, во всех трех гонках сезона финишировавшие на 2-й позиции.
Обновление: Через несколько часов после финиша судьи объявили о дисквалификации экипажа Каладо и Пьергвиди в связи с тем, что дорожный просвет автомобиля Ferrari был ниже установленного минимума. Таким образом, победителем гонки стал экипаж Кристенсена и Эстре, укрепивший благодаря этому лидерство в общем зачете.
Результаты гонки
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Отрыв
|Отставание
|1
| Бруно Сенна
Густаво Менесес
Норман Нато
|Rebellion R13
|LMP1
|2
| Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'06.984
|1'06.984
|3
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1 Lap
|1 Lap
|4
| Джордан Кинг
Бенджамин Хенли
Егор Оруджев
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|1 Lap
|1'10.783
|5
| Чарли Робертсон
Майкл Симпсон
Гай Смит
|Ginetta G60-LT-P1
|LMP1
|2 Laps
|1 Lap
|6
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Энтони Дэвидсон
|Oreca 07
|LMP2
|4 Laps
|2 Laps
|7
| Тун Хопинь
Габриэль Обри
Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|4 Laps
|17.090
|8
| Фил Хэнсон
Филипе Альбукерк
Пол ди Реста
|Oreca 07
|LMP2
|4 Laps
|4.637
|9
| Тома Лоран
Андре Негран
Пьер Раг
|Alpine A470
|LMP2
|5 Laps
|1 Lap
|10
| Фриц ван Эрд
Гидо ван дер Гарде
Ник де Врис
|Oreca 07
|LMP2
|5 Laps
|2.744
|11
| Марк Паттерсон
Кента Ямашита
Андерс Фьордбах
|Oreca 07
|LMP2
|5 Laps
|35.863
|12
| Роберто Лакорте
Андреа Беликки
Джорджио Сернаджотто
|Dallara P217
|LMP2
|6 Laps
|1 Lap
|13
| Джеймс Каладо
Алессандро Пьергвиди
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|10 Laps
|4 Laps
|14
| Микаэль Кристенсен
Кевин Эстре
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|10 Laps
|6.757
|15
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|10 Laps
|13.428
|16
| Алекс Линн
Максим Мартен
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|10 Laps
|8.527
|17
| Марко Сёренсен
Ники Тим
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|10 Laps
|6.205
|18
| Давиде Ригон
Мигель Молина
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|10 Laps
|10.198
|19
| Салих Йолук
Чарльз Иствуд
Джонатан Адам
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|12 Laps
|2 Laps
|20
| Бен Китинг
Ларри тен Ворде
Йерун Блекемолен
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|12 Laps
|16.251
|21
| Пол Далла-Лана
Даррен Тернер
Росс Ганн
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|12 Laps
|12.210
|22
| Франсуа Перродо
Эммануэль Коллар
Никлас Нильсен
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|12 Laps
|15.305
|23
| Эджидио Перфетти
Давид Хайнемайер Ханссон
Маттео Кайроли
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|13 Laps
|1 Lap
|24
| Анхело Неро
Will Bamber
Томас Прайнинг
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|13 Laps
|31.553
|25
| Мотоаки Ишикава
Оливье Беретта
Кей Коццолино
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|13 Laps
|13.799
|26
| Томас Флор
Франческо Кастеллаччи
Джанкарло Физикелла
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|13 Laps
|18.582
|27
| Майкл Уэйнрайт
Эндрю Уотсон
Бен Баркер
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|13 Laps
|14.079
|28
| Кристиан Рид
Риккардо Пера
Мэтт Кэмпбелл
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|13 Laps
|6.561
|29
| Бонами Граймс
Джонни Моулем
Чарльз Холлингсуорт
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|13 Laps
|29.221
|30
| Филипп Притти
Лоуис Претте
Винсан Абриль
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|18 Laps
|5 Laps
| Николя Ляпьер
Антонин Борга
Александр Куани
|Oreca 07
|LMP2
|95 Laps
|77 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Этап
|Шанхай
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Кирилл Качнов
Экипаж Rebellion в одни ворота выиграл гонку WEC в Шанхае
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