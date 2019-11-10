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WEC / Шанхай / Отчет о гонке

Экипаж Rebellion в одни ворота выиграл гонку WEC в Шанхае

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Экипаж Rebellion в одни ворота выиграл гонку WEC в Шанхае
Автор:
, Главный редактор
10 нояб. 2019 г., 08:47

Система гандикапов сделала экипаж частной швейцарской команды единоличным лидером китайского этапа – пилотам прототипов Toyota оставалось лишь ждать поломки или аварии Rebellion. Однако удача в этот день также была на стороне швейцарского коллектива.

Экипаж команды Rebellion Racing в составе Бруно Сенны, Густаво Менезеса и Нормана Нато стал победителем очередного этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость – 4-часового заезда на трассе в Шанхае.

Спортпрототип швейцарской команды смог на равных сражаться с автомобилями заводского коллектива Toyota и даже оказался существенно быстрее их благодаря использующейся в этом году системе гандикапов. В частности, перед гонкой в Шанхае организаторы уменьшили количество топлива, которое могли использовать экипажи Toyota по ходу заезда, а также ограничили максимальную производительность электромотора, входящего в состав гибридной силовой установки. В результате потери японских прототипов оценивались почти в 3 секунды с круга.

Благодаря этому экипаж Rebellion в субботу завоевал поул-позишн, а в воскресенье сравнительно быстро вернулся в лидеры после проигранного старта. Нато, управлявший автомобилем на первом отрезке, вскоре после старта откатился на 5-ю позицию и находился на ней вплоть до первого пит-стопа, когда француза сменил Менезес. Американец же очень быстро вышел на первое место.

Этому во многом помогли штрафы, полученные сразу тремя машинами лидирующей группы: судьи наказали проездом по пит-лейн оба автомобиля Ginetta команды LNT и один из прототипов Toyota. Причиной стали некорректные маневры пилотов в конце прогревочного круга: по мнению судей, три экипажа опередили автомобиль Rebellion до пересечения стартовой линии.

Оказавшись на втором месте, Менезес в начале второго часа настиг и обогнал Toyota под номером 8, за рулем которой в этот момент находился Себастьен Буэми. К моменту, когда в конце второго часа американец уступил место в кокпите Бруно Сенне, преимущество экипажа над ближайшими преследователями составило около полуминуты. После этого вопрос о победителе заезда был, по большому счету, снят. На финише Rebellion и «восьмерку» Toyota разделило больше минуты.

Наиболее драматичным стало развитие событий в категории GTE Pro. На протяжении большей части гонки в ней уверенно лидировали Ники Тим и Марко Cёренсен – таким образом, экипаж на Aston Martin мог всерьез рассчитывать на вторую подряд победу. Однако примерно за час до финиша на автомобиле под номером 95 лопнула одна из шин, что вывело в лидеры экипаж команды AF Corse в составе Джеймса Каладо и Алессандро Пьергвиди.

Выиграв гонку, британец и итальянец принесли первую в этом сезоне победу марке Ferrari. При этом на трех первых этапах сезона в зачете GTE Pro первенствовали три разных бренда. Лидерство в общем зачете сохраняют представители команды Porsche GT – Микаэль Кристенсен и Кевин Эстре, во всех трех гонках сезона финишировавшие на 2-й позиции.

Обновление: Через несколько часов после финиша судьи объявили о дисквалификации экипажа Каладо и Пьергвиди в связи с тем, что дорожный просвет автомобиля Ferrari был ниже установленного минимума. Таким образом, победителем гонки стал экипаж Кристенсена и Эстре, укрепивший благодаря этому лидерство в общем зачете.

Результаты гонки

Позиция Гонщики Машина Класс Отрыв Отставание
1 Brazil Бруно Сенна
United States Густаво Менесес
France Норман Нато 		Rebellion R13 LMP1    
2 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'06.984 1'06.984
3 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1 Lap 1 Lap
4 United Kingdom Джордан Кинг
United Kingdom Бенджамин Хенли
Russian Federation Егор Оруджев 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 1 Lap 1'10.783
5 United Kingdom Чарли Робертсон
United Kingdom Майкл Симпсон
United Kingdom Гай Смит 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 2 Laps 1 Lap
6 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 LMP2 4 Laps 2 Laps
7 China Тун Хопинь
France Габриэль Обри
United Kingdom Уилл Стивенс 		Oreca 07 LMP2 4 Laps 17.090
8 United Kingdom Фил Хэнсон
Portugal Филипе Альбукерк
United Kingdom Пол ди Реста 		Oreca 07 LMP2 4 Laps 4.637
9 France Тома Лоран
Brazil Андре Негран
France Пьер Раг 		Alpine A470 LMP2 5 Laps 1 Lap
10 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Ник де Врис 		Oreca 07 LMP2 5 Laps 2.744
11 United States Марк Паттерсон
Japan Кента Ямашита
Denmark Андерс Фьордбах 		Oreca 07 LMP2 5 Laps 35.863
12 Italy Роберто Лакорте
Italy Андреа Беликки
Italy Джорджио Сернаджотто 		Dallara P217 LMP2 6 Laps 1 Lap
13 United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Алессандро Пьергвиди 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 10 Laps 4 Laps
14 Denmark Микаэль Кристенсен
France Кевин Эстре 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 10 Laps 6.757
15 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 10 Laps 13.428
16 United Kingdom Алекс Линн
Belgium Максим Мартен 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 10 Laps 8.527
17 Denmark Марко Сёренсен
Denmark Ники Тим 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 10 Laps 6.205
18 Italy Давиде Ригон
Spain Мигель Молина 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 10 Laps 10.198
19 Turkey Салих Йолук
Ireland Чарльз Иствуд
United Kingdom Джонатан Адам 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 12 Laps 2 Laps
20 United States Бен Китинг
Netherlands Ларри тен Ворде
Netherlands Йерун Блекемолен 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 12 Laps 16.251
21 Canada Пол Далла-Лана
United Kingdom Даррен Тернер
United Kingdom Росс Ганн 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 12 Laps 12.210
22 France Франсуа Перродо
France Эммануэль Коллар
Denmark Никлас Нильсен 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 12 Laps 15.305
23 Norway Эджидио Перфетти
Denmark Давид Хайнемайер Ханссон
Italy Маттео Кайроли 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 13 Laps 1 Lap
24 Italy Анхело Неро
Will Bamber
Austria Томас Прайнинг 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 13 Laps 31.553
25 Japan Мотоаки Ишикава
Monaco Оливье Беретта
Japan Кей Коццолино 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 13 Laps 13.799
26 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 13 Laps 18.582
27 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Эндрю Уотсон
United Kingdom Бен Баркер 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 13 Laps 14.079
28 Germany Кристиан Рид
Italy Риккардо Пера
Australia Мэтт Кэмпбелл 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 13 Laps 6.561
29 United Kingdom Бонами Граймс
United Kingdom Джонни Моулем
United Kingdom Чарльз Холлингсуорт 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 13 Laps 29.221
30 Monaco Филипп Притти
Monaco Лоуис Претте
France Винсан Абриль 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 18 Laps 5 Laps
  France Николя Ляпьер
Switzerland Антонин Борга
Switzerland Александр Куани 		Oreca 07 LMP2 95 Laps 77 Laps
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Об этой статье

Серия WEC
Этап Шанхай
Сессия Гонка
Автор Кирилл Качнов

База данных

Бахрейн

Бахрейн

12 дек. - 14 дек.
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