Экипаж Rebellion в одни ворота выиграл гонку WEC в Шанхае

Экипаж команды Rebellion Racing в составе Бруно Сенны, Густаво Менезеса и Нормана Нато стал победителем очередного этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость – 4-часового заезда на трассе в Шанхае.

Спортпрототип швейцарской команды смог на равных сражаться с автомобилями заводского коллектива Toyota и даже оказался существенно быстрее их благодаря использующейся в этом году системе гандикапов. В частности, перед гонкой в Шанхае организаторы уменьшили количество топлива, которое могли использовать экипажи Toyota по ходу заезда, а также ограничили максимальную производительность электромотора, входящего в состав гибридной силовой установки. В результате потери японских прототипов оценивались почти в 3 секунды с круга.

Благодаря этому экипаж Rebellion в субботу завоевал поул-позишн, а в воскресенье сравнительно быстро вернулся в лидеры после проигранного старта. Нато, управлявший автомобилем на первом отрезке, вскоре после старта откатился на 5-ю позицию и находился на ней вплоть до первого пит-стопа, когда француза сменил Менезес. Американец же очень быстро вышел на первое место.

Этому во многом помогли штрафы, полученные сразу тремя машинами лидирующей группы: судьи наказали проездом по пит-лейн оба автомобиля Ginetta команды LNT и один из прототипов Toyota. Причиной стали некорректные маневры пилотов в конце прогревочного круга: по мнению судей, три экипажа опередили автомобиль Rebellion до пересечения стартовой линии.

Оказавшись на втором месте, Менезес в начале второго часа настиг и обогнал Toyota под номером 8, за рулем которой в этот момент находился Себастьен Буэми. К моменту, когда в конце второго часа американец уступил место в кокпите Бруно Сенне, преимущество экипажа над ближайшими преследователями составило около полуминуты. После этого вопрос о победителе заезда был, по большому счету, снят. На финише Rebellion и «восьмерку» Toyota разделило больше минуты.

Наиболее драматичным стало развитие событий в категории GTE Pro. На протяжении большей части гонки в ней уверенно лидировали Ники Тим и Марко Cёренсен – таким образом, экипаж на Aston Martin мог всерьез рассчитывать на вторую подряд победу. Однако примерно за час до финиша на автомобиле под номером 95 лопнула одна из шин, что вывело в лидеры экипаж команды AF Corse в составе Джеймса Каладо и Алессандро Пьергвиди.

Выиграв гонку, британец и итальянец принесли первую в этом сезоне победу марке Ferrari. При этом на трех первых этапах сезона в зачете GTE Pro первенствовали три разных бренда. Лидерство в общем зачете сохраняют представители команды Porsche GT – Микаэль Кристенсен и Кевин Эстре, во всех трех гонках сезона финишировавшие на 2-й позиции.

Обновление: Через несколько часов после финиша судьи объявили о дисквалификации экипажа Каладо и Пьергвиди в связи с тем, что дорожный просвет автомобиля Ferrari был ниже установленного минимума. Таким образом, победителем гонки стал экипаж Кристенсена и Эстре, укрепивший благодаря этому лидерство в общем зачете.

Результаты гонки