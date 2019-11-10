WEC
WEC
R
WEC
Фудзи
04 окт.
-
06 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
Интерлагос
Билеты
30 янв.
-
01 февр.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
Себринг
Билеты
18 мар.
-
20 мар.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
WEC / Шанхай / Новость

У экипажа на Ferrari отобрали победу в «4 часах Шанхая»

Поделились
Комментарии
У экипажа на Ferrari отобрали победу в «4 часах Шанхая»
Автор:
, Главный редактор
10 нояб. 2019 г., 14:56

Одержанная утром первая в сезоне победа Ferrari к вечеру обернулась вторым в этом сезоне дублем Porsche. Что позволило пилотам немецкой марки укрепить лидерство в общем зачете.

Экипаж команды AF Corse, финишировавший на состоявшейся сегодня гонке «4 часа Шанхая» первым в категории GTE Pro, дисквалифицирован за нарушение технического регламента. При осмотре автомобиля Ferrari 488 GTE, которым управляли Джеймс Каладо и Алессандро Пьергвиди, технические комиссары обнаружили, что дорожный просвет составляет меньше установленного техтребованиями минимума в 50 мм.

AF Corse попыталась доказать, что уменьшение клиренса стало следствием контакта с другим автомобилем Ferrari (выступающим в классе GTE Am) на первых кругах гонки. Однако технические комиссары не зафиксировали на машине Каладо и Пьергвиди повреждений, которые могли бы подтвердить правоту команды.

Победителем гонки в классе GTE Pro в итоге объявлены финишировавшие вторыми Кевин Эстре и Микаэль Кристенсен, представляющие Porsche GT Team. Это позволило немцу и датчанину укрепить лидерство в общем зачете, завоеванное еще на предыдущем этапе и сохраненное после гонки в Шанхае. Еще один экипаж немецкой команды – Джанмария Бруни и Рихард Лиц – переместились с 3-го места на 2-е и таким образом принесли Porsche первый в этом сезоне дубль. 

Читайте также:

 

Следующая новость
Экипаж Rebellion в одни ворота выиграл гонку WEC в Шанхае

Предыдущая новость

Экипаж Rebellion в одни ворота выиграл гонку WEC в Шанхае

Следующая новость

Лучшие фото уик-энда: WEC, WRX, NASCAR, Supercars и фиеста в родном городе Маркеса

Лучшие фото уик-энда: WEC, WRX, NASCAR, Supercars и фиеста в родном городе Маркеса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WEC
Этап Шанхай
Автор Кирилл Качнов

База данных

Бахрейн

Бахрейн

12 дек. - 14 дек.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

2
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

3
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

4
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

5
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

Самое важное:

G-Drive Racing выступит на этапе WEC в Бахрейне
WEC

G-Drive Racing выступит на этапе WEC в Бахрейне

Peugeot вернется в WEC и Ле-Ман в 2022 году
WEC

Peugeot вернется в WEC и Ле-Ман в 2022 году

Февральский этап WEC в Бразилии оказался под вопросом
WEC

Февральский этап WEC в Бразилии оказался под вопросом

Лучшие фото уик-энда: WEC, WRX, NASCAR, Supercars и фиеста в родном городе Маркеса
WEC

Лучшие фото уик-энда: WEC, WRX, NASCAR, Supercars и фиеста в родном городе Маркеса

У экипажа на Ferrari отобрали победу в «4 часах Шанхая»
WEC

У экипажа на Ferrari отобрали победу в «4 часах Шанхая»

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.