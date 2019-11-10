У экипажа на Ferrari отобрали победу в «4 часах Шанхая»

Экипаж команды AF Corse, финишировавший на состоявшейся сегодня гонке «4 часа Шанхая» первым в категории GTE Pro, дисквалифицирован за нарушение технического регламента. При осмотре автомобиля Ferrari 488 GTE, которым управляли Джеймс Каладо и Алессандро Пьергвиди, технические комиссары обнаружили, что дорожный просвет составляет меньше установленного техтребованиями минимума в 50 мм.

AF Corse попыталась доказать, что уменьшение клиренса стало следствием контакта с другим автомобилем Ferrari (выступающим в классе GTE Am) на первых кругах гонки. Однако технические комиссары не зафиксировали на машине Каладо и Пьергвиди повреждений, которые могли бы подтвердить правоту команды.

Победителем гонки в классе GTE Pro в итоге объявлены финишировавшие вторыми Кевин Эстре и Микаэль Кристенсен, представляющие Porsche GT Team. Это позволило немцу и датчанину укрепить лидерство в общем зачете, завоеванное еще на предыдущем этапе и сохраненное после гонки в Шанхае. Еще один экипаж немецкой команды – Джанмария Бруни и Рихард Лиц – переместились с 3-го места на 2-е и таким образом принесли Porsche первый в этом сезоне дубль.