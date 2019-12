Два пилота Porsche объявили о завершении гоночной карьеры

В рамках подведения компанией Porsche гоночных итогов года сразу два заводских пилота немецкой марки – Тимо Бернхард и Йорг Бергмайстер – объявили о завершении гоночной карьеры.

Оба гонщика входят в число наиболее опытных спортсменов, выступавших на автомобилях немецкого бренда. В частности, Бернхард (которому в этом году исполнилось 38 лет) первого успеха за рулем Porsche добился еще в 2000 году, когда занял третье место в Суперкубке Porsche Carrera. Пиком карьеры немца стали выступления в составе заводской команды в чемпионате мира по гонкам на выносливость и гонке «24 часа Ле-Мана»: Бернхард дважды завоевывал титул и дважды выигрывал знаменитый суточный марафон в абсолютном зачете. Всего же на счету пилота три победы в Ле-Мане: в 2002 году его экипаж стал лучшим в классе GT.

Бернхарду также принадлежит абсолютный рекорд знаменитой «Северной петли» трассы «Нюрбургринг», поставленный год назад на спортпрототипе 919 Hybrid Evo.

Йорг Бергмайстер (ему сейчас 42 года) также в свое время привлек внимание публики выступлениями в монокубках немецкой марки, за два сезона выиграв и немецкий кубок, и Суперкубок Porsche Carrera. Позже, выступая на автомобилях категории GT, Бергмайстер стал пятикратным чемпионом турнира ALMS. На его счету две победы в Ле-Мане (в классах GT и GTE Am) и победа в чемпионате WEC (в классе GTE Am) – причем упомянутых успехов в классе GTE Am немец добился в этом году.

На торжественном мероприятии по случаю завершения гоночного сезона был объявлено, что оба пилота станут послами немецкой марки. При этом Бергмайстер сообщил, что будет участвовать в процессе разработки и испытаний новых версий модели Porsche 911, а Бернхард планирует уделить больше внимания своей гоночной команде Team 75 Bernhard.

Места двух опытных немцев в заводской гоночной программе заняли австралиец Мэтт Кэмпбелл и француз Матье Жамине. Они станут третьими пилотами в экипажах, которые Porsche выставит на марафонские гонки в США – к примеру, «24 часа Дайтоны» и «12 часов Себринга».