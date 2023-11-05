Два экипажа Toyota разыграли титул в финале WEC, Кубица стал чемпионом в LMP2

Действующие чемпионы WEC, выступающие на гиперкаре №8, ни разу не дали усомниться в своем превосходстве. По сути, судьба гонки решилась в первом же повороте: Эрл Бамбер за рулем Cadillac (№2 на фото ниже) попытался затормозить предельно поздно и столкнулся с Майком Конвеем на Toyota №7.

И хотя после своего разворота Конвей за час смог прорваться на третье место, им с партнерами по экипажу – Камуи Кобаяши и Хосе-Марией Лопесом – ни разу до самого финиша не удалось приблизиться к лидерам ближе, чем на полминуты. В итоге они финишировали на второй позиции.

Фото: Самим Фахат Старт гонки

Для Toyota победа в Бахрейне стала шестой в нынешнем сезоне – команда стала сильнейшей на всех этапах, кроме главного, «24 часов Ле-Мана». Там сильнейшей стали гонщики Ferrari, но на финальном этапе им помешали проблемы с износом шин.

Мигель Молина, Антонио Фуоко и Никлас Нильсен дополнили призовой подиум, но день Скудерии испортило столкновение двух ее экипажей по ходу предпоследнего часа, после которого второй алый гиперкар откатился на шестое место.

Четвертыми в итоге финишировали гонщики команды Jota на Porsche 963 LMDh – они долго держались третьими, но упустили позицию после штрафного проезда через пит-лейн, назначенного за опасное возвращение на трассу после ошибки Антониу Феликса да Кошты в первом повороте по ходу шестого часа. В концовке Уилл Стивенс догнал Ferrari и атаковал Фуоко, но так и остался позади.

Фото: Шамим Фахат Роберт Кубица, Team WRT

Прорыв с десятого места к третьей в сезоне победе сделал чемпионами LMP2 гонщиков WRT Луи Делетраза, Роберта Кубицу и Луи Андраде.

На первой половине дистанции очень уверенно выглядела команда Vector – ее пилоты воспользовались несколькими столкновениями среди соперников и лидировали с серьезным преимуществом. Но затем им присудили 90-секундный штраф за слишком низкое давление в шинах, в перед финишем машина и вовсе остановилась из-за поломки дросселя.

Фото: JEP / Motorsport Images ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят

Гонщики Prema Даниил Квят, Дорьян Пен и Мирко Бортолотти стартовали в LMP2 с восьмой позиции, а финишировали пятыми. Лучшим результатом этого экипажа так и осталась второе место в гонке открытия сезона в Себринге, но из-за аварии российского пилота в Ле-Мане, где начисляют самые щедрые очки, в итоговой таблице им досталась только девятая строчка.

Наконец, в категории Гран Туризмо Бахрейн стал прощальной гонкой для техники категории GTE – уже с будущего сезона она окончательно уступит место более бюджетным машинам GT3.

Победителями после драматичных событий стали «Железные дамы» – Сара Бови, Мишель Гаттинг и Рахель Фрей на Porsche 911 RSR-19.

Фото: JEP / Motorsport Images Подиум: Сара Бови, Мишель Гаттинг, Рахель Фрей, команда Iron Dames, победители гонки

Стать сильнейшими им позволили проблемы у соперников из Iron Lynx: те долгое время лидировали, но джентельмен-драйвер Клаудио Скьявоне из-за болезни чувствовал себя настолько скверно, что не смог проехать положенные по регламенту 2 часа и 20 минут, и команде пришлось снять машину с гонки.

Результаты гонки WEC «8 часов Бахрейна» (229 кругов)