Два экипажа Toyota разыграли титул в финале WEC, Кубица стал чемпионом в LMP2
Победа в 8-часовом марафоне на трассе в Сахире принесла Брендону Хартли, Себастьену Буэми и Рио Хиракаве звание сильнейших, экипаж Даниила Квята финишировал пятым в своем зачете
Действующие чемпионы WEC, выступающие на гиперкаре №8, ни разу не дали усомниться в своем превосходстве. По сути, судьба гонки решилась в первом же повороте: Эрл Бамбер за рулем Cadillac (№2 на фото ниже) попытался затормозить предельно поздно и столкнулся с Майком Конвеем на Toyota №7.
И хотя после своего разворота Конвей за час смог прорваться на третье место, им с партнерами по экипажу – Камуи Кобаяши и Хосе-Марией Лопесом – ни разу до самого финиша не удалось приблизиться к лидерам ближе, чем на полминуты. В итоге они финишировали на второй позиции.
Фото: Самим Фахат
Старт гонки
Для Toyota победа в Бахрейне стала шестой в нынешнем сезоне – команда стала сильнейшей на всех этапах, кроме главного, «24 часов Ле-Мана». Там сильнейшей стали гонщики Ferrari, но на финальном этапе им помешали проблемы с износом шин.
Мигель Молина, Антонио Фуоко и Никлас Нильсен дополнили призовой подиум, но день Скудерии испортило столкновение двух ее экипажей по ходу предпоследнего часа, после которого второй алый гиперкар откатился на шестое место.
Четвертыми в итоге финишировали гонщики команды Jota на Porsche 963 LMDh – они долго держались третьими, но упустили позицию после штрафного проезда через пит-лейн, назначенного за опасное возвращение на трассу после ошибки Антониу Феликса да Кошты в первом повороте по ходу шестого часа. В концовке Уилл Стивенс догнал Ferrari и атаковал Фуоко, но так и остался позади.
Фото: Шамим Фахат
Роберт Кубица, Team WRT
Прорыв с десятого места к третьей в сезоне победе сделал чемпионами LMP2 гонщиков WRT Луи Делетраза, Роберта Кубицу и Луи Андраде.
На первой половине дистанции очень уверенно выглядела команда Vector – ее пилоты воспользовались несколькими столкновениями среди соперников и лидировали с серьезным преимуществом. Но затем им присудили 90-секундный штраф за слишком низкое давление в шинах, в перед финишем машина и вовсе остановилась из-за поломки дросселя.
Фото: JEP / Motorsport Images
ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят
Гонщики Prema Даниил Квят, Дорьян Пен и Мирко Бортолотти стартовали в LMP2 с восьмой позиции, а финишировали пятыми. Лучшим результатом этого экипажа так и осталась второе место в гонке открытия сезона в Себринге, но из-за аварии российского пилота в Ле-Мане, где начисляют самые щедрые очки, в итоговой таблице им досталась только девятая строчка.
Наконец, в категории Гран Туризмо Бахрейн стал прощальной гонкой для техники категории GTE – уже с будущего сезона она окончательно уступит место более бюджетным машинам GT3.
Победителями после драматичных событий стали «Железные дамы» – Сара Бови, Мишель Гаттинг и Рахель Фрей на Porsche 911 RSR-19.
Фото: JEP / Motorsport Images
Подиум: Сара Бови, Мишель Гаттинг, Рахель Фрей, команда Iron Dames, победители гонки
Стать сильнейшими им позволили проблемы у соперников из Iron Lynx: те долгое время лидировали, но джентельмен-драйвер Клаудио Скьявоне из-за болезни чувствовал себя настолько скверно, что не смог проехать положенные по регламенту 2 часа и 20 минут, и команде пришлось снять машину с гонки.
Результаты гонки WEC «8 часов Бахрейна» (229 кругов)
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Время / Отст.
|1
| СЕБАСТЬЕН БУЭМИ
БРЕНДОН ХАРТЛИ
РИО ХИРАКАВА
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|8 ч 01:25.308
|2
| МАЙК КОНВЕЙ
КАМУИ КОБАЯШИ
ХОСЕ МАРИЯ ЛОПЕС
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|47.516
|3
| АНТОНИО ФУОКО
МИГЕЛЬ МОЛИНА
НИКЛАС НИЛЬСЕН
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|1:36.286
|4
| АНТОНИУ ФЕЛИКС ДА КОШТА
УИЛЛ СТИВЕНС
ИФЭЙ Е
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1:37.248
|5
| КЕВИН ЭСТРЕ
АНДРЕ ЛОТТЕРЕР
ЛОРЕНС ВАНТХОР
|Porsche 963
|HYPERCAR
|1 круг
|6
| АЛЕССАНДРО ПЬЕРГВИДИ
ДЖЕЙМС КАЛАДО
АНТОНИО ДЖОВИНАЦЦИ
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|1 круг
|7
| Дэйн кэмерон
Микаэль кристенсен
фредерик маковецки
|Porsche 963
|HYPERCAR
|2 круга
|8
| Лоик Дюваль
ГУСТАВО МЕНЕСЕС
СТОФФЕЛЬ ВАНДОРН
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|2 круга
|9
| ПОЛ ДИ РЕСТА
МИККЕЛЬ МАК
ЖАН-ЭРИК ВЕРНЬ
|Peugeot 9X8
|HYPERCAR
|2 круга
|10
| НИЛ ДЖАНИ
ДЖАНМАРИЯ БРУНИ
ГАРРИ ТИНКНЕЛЛ
|Porsche 963
|HYPERCAR
|2 круга
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