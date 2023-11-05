WEC Бахрейн
Отчет о гонке

Два экипажа Toyota разыграли титул в финале WEC, Кубица стал чемпионом в LMP2

Победа в 8-часовом марафоне на трассе в Сахире принесла Брендону Хартли, Себастьену Буэми и Рио Хиракаве звание сильнейших, экипаж Даниила Квята финишировал пятым в своем зачете

Рахит Тукрал
Автор Рахит Тукрал
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Призовой кубок WEC, Toyota GR010 - Hybrid №7 команды Toyota Gazoo Racing: Майк Конвей, Камуи Кобаяши, Хосе-Мария Лопес, Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рио Хиракава

Действующие чемпионы WEC, выступающие на гиперкаре №8, ни разу не дали усомниться в своем превосходстве. По сути, судьба гонки решилась в первом же повороте: Эрл Бамбер за рулем Cadillac (№2 на фото ниже) попытался затормозить предельно поздно и столкнулся с Майком Конвеем на Toyota №7.

И хотя после своего разворота Конвей за час смог прорваться на третье место, им с партнерами по экипажу – Камуи Кобаяши и Хосе-Марией Лопесом – ни разу до самого финиша не удалось приблизиться к лидерам ближе, чем на полминуты. В итоге они финишировали на второй позиции.

Старт гонки

Фото: Самим Фахат

Старт гонки

Для Toyota победа в Бахрейне стала шестой в нынешнем сезоне – команда стала сильнейшей на всех этапах, кроме главного, «24 часов Ле-Мана». Там сильнейшей стали гонщики Ferrari, но на финальном этапе им помешали проблемы с износом шин. 

Мигель Молина, Антонио Фуоко и Никлас Нильсен дополнили призовой подиум, но день Скудерии испортило столкновение двух ее экипажей по ходу предпоследнего часа, после которого второй алый гиперкар откатился на шестое место. 

Четвертыми в итоге финишировали гонщики команды Jota на Porsche 963 LMDh – они долго держались третьими, но упустили позицию после штрафного проезда через пит-лейн, назначенного за опасное возвращение на трассу после ошибки Антониу Феликса да Кошты в первом повороте по ходу шестого часа. В концовке Уилл Стивенс догнал Ferrari и атаковал Фуоко, но так и остался позади. 

Роберт Кубица, Team WRT

Фото: Шамим Фахат

Роберт Кубица, Team WRT

Прорыв с десятого места к третьей в сезоне победе сделал чемпионами LMP2 гонщиков WRT Луи Делетраза, Роберта Кубицу и Луи Андраде. 

На первой половине дистанции очень уверенно выглядела команда Vector – ее пилоты воспользовались несколькими столкновениями среди соперников и лидировали с серьезным преимуществом. Но затем им присудили 90-секундный штраф за слишком низкое давление в шинах, в перед финишем машина и вовсе остановилась из-за поломки дросселя.

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят

Фото: JEP / Motorsport Images

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят

Гонщики Prema Даниил Квят, Дорьян Пен и Мирко Бортолотти стартовали в LMP2 с восьмой позиции, а финишировали пятыми. Лучшим результатом этого экипажа так и осталась второе место в гонке открытия сезона в Себринге, но из-за аварии российского пилота в Ле-Мане, где начисляют самые щедрые очки, в итоговой таблице им досталась только девятая строчка. 

Наконец, в категории Гран Туризмо Бахрейн стал прощальной гонкой для техники категории GTE – уже с будущего сезона она окончательно уступит место более бюджетным машинам GT3.

Победителями после драматичных событий стали «Железные дамы» – Сара Бови, Мишель Гаттинг и Рахель Фрей на Porsche 911 RSR-19.

Подиум: Сара Бови, Мишель Гаттинг, Рахель Фрей, команда Iron Dames, победители гонки

Фото: JEP / Motorsport Images

Подиум: Сара Бови, Мишель Гаттинг, Рахель Фрей, команда Iron Dames, победители гонки

Стать сильнейшими им позволили проблемы у соперников из Iron Lynx: те долгое время лидировали, но джентельмен-драйвер Клаудио Скьявоне из-за болезни чувствовал себя настолько скверно, что не смог проехать положенные по регламенту 2 часа и 20 минут, и команде пришлось снять машину с гонки. 

Результаты гонки WEC «8 часов Бахрейна» (229 кругов)

Позиция Гонщики Машина Класс Время / Отст.
1 Switzerland СЕБАСТЬЕН БУЭМИ
New Zealand БРЕНДОН ХАРТЛИ
Japan РИО ХИРАКАВА		 Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 8 ч 01:25.308
2 United Kingdom МАЙК КОНВЕЙ
Japan КАМУИ КОБАЯШИ
Argentina ХОСЕ МАРИЯ ЛОПЕС		 Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 47.516
3 Italy АНТОНИО ФУОКО
Spain МИГЕЛЬ МОЛИНА
Denmark НИКЛАС НИЛЬСЕН		 Ferrari 499P HYPERCAR 1:36.286
4 Portugal АНТОНИУ ФЕЛИКС ДА КОШТА
United Kingdom УИЛЛ СТИВЕНС
China ИФЭЙ Е		 Porsche 963 HYPERCAR 1:37.248
5 France КЕВИН ЭСТРЕ
Germany АНДРЕ ЛОТТЕРЕР
Belgium ЛОРЕНС ВАНТХОР		 Porsche 963 HYPERCAR 1 круг
6 Italy АЛЕССАНДРО ПЬЕРГВИДИ
United Kingdom ДЖЕЙМС КАЛАДО
Italy АНТОНИО ДЖОВИНАЦЦИ		 Ferrari 499P HYPERCAR 1 круг
7 United States Дэйн кэмерон
Denmark Микаэль кристенсен
France фредерик маковецки		 Porsche 963 HYPERCAR 2 круга
8 France Лоик Дюваль
United States ГУСТАВО МЕНЕСЕС
Belgium СТОФФЕЛЬ ВАНДОРН		 Peugeot 9X8 HYPERCAR 2 круга
9 United Kingdom ПОЛ ДИ РЕСТА
Denmark МИККЕЛЬ МАК
France ЖАН-ЭРИК ВЕРНЬ		 Peugeot 9X8 HYPERCAR 2 круга
10 Switzerland НИЛ ДЖАНИ
Italy ДЖАНМАРИЯ БРУНИ
United Kingdom ГАРРИ ТИНКНЕЛЛ		 Porsche 963 HYPERCAR 2 круга
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