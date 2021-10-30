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WEC / Бахрейн II Отчет о гонке

Дубль в «6 часах Бахрейна» гарантировал Toyota оба титула в WEC

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Предпоследний этап марафонского чемпионата мира закончился в пользу лидеров сезона – Майка Конвея, Хосе-Марии Лопеса и Камуи Кобаяши

Дубль в «6 часах Бахрейна» гарантировал Toyota оба титула в WEC

Гонка в пустыне получилась относительно небогатой на события – два экипажа Toyota стартовали с первого ряда и удерживали первые позиции по ходу всей дистанции. С поула стартовал прототип под №8, однако на дистанции Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Казуки Накаджима уступили своим партнерам по команде и финишировали в 50 секундах позади.

Таклй результат стал следствием того, что на дистанции у Toyota №7 был небольшой, но постоянный перевес в темпе и скорости износа шин.

Стоит отметить, что после анализа данных в Toyotе решили менять шины с левой стороны чаще, чем с правой, так как на «Сахире» есть всего один быстрый левый поворот.  

Это еще больше усложнило задачу пилотам «восьмерки», а окончательно судьбу победы решил их медленный пит-стоп незадолго до финиша, где было потеряно 17 лишних секунд. 

Третья подряд победа Конвея, Кобаяши и Лопеса укрепила их лидерство в общем зачете, но окончательно все решит финал сезона в следующие выходные. При этот Toyota гарантировала себе титул в зачете производителей, а соперники из Alpine потеряли шансы стать сильнейшими среди гонщиков. 

На этот раз третий и последний экипаж зачета Гиперкаров отстал на один круг – по темпу Андре Негран, Николя Ляпьер и Матье Ваксивьер смотрелись достойно, но пит-стопы им приходилось проводить чаще.

В ачете LMP2 борьба была традиционно плотной – лидерство оспаривали команды WRT, JOTA и United Autosports. В итоге и здесь победителями стали триумфаторы «Ле-Мана» – Робин Фрейнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези из WRT.

Стартовавший с поула экипаж Jota стал третьим, насмотря на неудачное начало гонки в исполнении Шона Гелаэля – тот потерял на первом круге четвре позиции, а позже и вовсе закрутился на трассе. Но его напарники Том Бломквист и Стоффель Вандорн смогли отыграть большую часть потерь. 

Porsche 911 RSR - 19 №92 Porsche GT Team: Кевин Эстр, Нил Джани

Porsche 911 RSR - 19 №92 Porsche GT Team: Кевин Эстр, Нил Джани

Фото: JEP / Motorsport Images

Четыре участника класса GTE Pro финишировали в том же порядке, что и стартовали. Сильнейшими стали Кевин Эстр и Нил Джани на Porsche, опередившие другой экипаж немецкой марки в составе Джанмарии Бруни и Рихарда Лица и пару Ferrari.

Лиц по радио просил команду разрешить ему побороться за победу – но получил отказ и директиву сохранять позиции.  

В GTE Am сильнейшими стали Фелипе Фрага, Дилан Перейра и Бен Китинг на Aston Martin коллектива TF Sport.

Сезон WEC финиширует в следующий уик-энд на той же трассе. Правда продолжительность гонки составит 8 часов, а пройдет она не днем, а в вечернее время.

Результаты «6 часов Бахрейна», V этапа WEC

Позиция # Гонщики Машина Класс Отрыв
1 7 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR  
2 8 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 51.401
3 36 Brazil Андре Негран
France Николя Ляпьер
France Матье Ваксивьер 		Alpine A480 HYPERCAR 1 Lap
4 31 Netherlands Робин Фрейнс
Austria Фердинанд Габсбург
France Шарль Милези 		Oreca 07 LMP2 5 Laps
5 28 Indonesia Шон Гелаэль
Belgium Стоффель Вандорн
United Kingdom Том Бломквист 		Oreca 07 LMP2 5 Laps
6 38 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 LMP2 5 Laps
7 22 United Kingdom Фил Хэнсон
Switzerland Фабио Шерер
Portugal Филипе Альбукерк 		Oreca 07 LMP2 5 Laps
8 29 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Йоб ван Эйтерт 		Oreca 07 LMP2 7 Laps
9 1 Germany София Флёрш
Netherlands Бейтске Виссер
France Габриэль Обри 		Oreca 07 LMP2 7 Laps
10 70 Esteban Garcia
France Лоик Дюваль
France Норман Нато 		Oreca 07 LMP2 7 Laps
11 20 Denmark Деннис Андерсен
Denmark Андерс Фьордбах
Poland Роберт Кубица 		Oreca 07 LMP2 8 Laps
12 34 Poland Якуб Смеховски
Netherlands Ренгер ван дер Занде
United Kingdom Алекс Брандл 		Oreca 07 LMP2 10 Laps
13 92 France Кевин Эстре
Switzerland Нил Джани 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 11 Laps
14 91 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 11 Laps
15 51 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 11 Laps
16 52 Brazil Даниэль Серра
Spain Мигель Молина 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 11 Laps
17 33 United States Бен Китинг
Dylan Pereira
Brazil Фелипе Фрага 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 13 Laps
18 77 Germany Кристиан Рид
Australia Джексон Эванс
Australia Мэтт Кэмпбелл 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 13 Laps
19 56 Norway Эджидио Перфетти
Italy Маттео Кайроли
Italy Риккардо Пера 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 13 Laps
20 98 Canada Пол Далла-Лана
Brazil Аугусту Фарфус
Brazil Маркос Гомес 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 13 Laps
21 44 Slovakia Миро Конопка
United Kingdom Оливер Уэбб
India Куш Майни 		Oreca 07 LMP2 13 Laps
22 83 France Франсуа Перродо
Denmark Никлас Нильсен
Italy Алессио Ровера 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 13 Laps
23 86 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Бен Баркер
United Kingdom Том Гэмбл Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 14 Laps
24 54 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 14 Laps
25 85 Switzerland Рахель Фрей
Belgium Сара Бови
United Kingdom Кэтрин Легг 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 14 Laps
26 57 Takeshi Kimura
Denmark Миккель Мак
Scott Andrews 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 15 Laps
27 47 Italy Роберто Лакорте
Italy Джорджио Сернаджотто
Italy Антонио Фуоко 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 15 Laps
28 777 Japan Сатоши Хошино
Japan Томонобу Фудзии
United Kingdom Эндрю Уотсон 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 16 Laps
29 60 Italy Рино Мастронарди
Italy Андреа Пиччини
Italy Маттео Крессони 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 16 Laps
30 21 Sweden Хенрик Хедман
Colombia Хуан-Пабло Монтойя
United Kingdom Бенджамин Хенли 		Oreca 07 LMP2 19 Laps
31 88 United Arab Emirates Халед Аль-Кубайси
Belgium Адриен де Линер
France Юлиен Жюльен 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 19 Laps
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