Гонка в пустыне получилась относительно небогатой на события – два экипажа Toyota стартовали с первого ряда и удерживали первые позиции по ходу всей дистанции. С поула стартовал прототип под №8, однако на дистанции Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Казуки Накаджима уступили своим партнерам по команде и финишировали в 50 секундах позади.

Таклй результат стал следствием того, что на дистанции у Toyota №7 был небольшой, но постоянный перевес в темпе и скорости износа шин.

Стоит отметить, что после анализа данных в Toyotе решили менять шины с левой стороны чаще, чем с правой, так как на «Сахире» есть всего один быстрый левый поворот.

Это еще больше усложнило задачу пилотам «восьмерки», а окончательно судьбу победы решил их медленный пит-стоп незадолго до финиша, где было потеряно 17 лишних секунд.

Третья подряд победа Конвея, Кобаяши и Лопеса укрепила их лидерство в общем зачете, но окончательно все решит финал сезона в следующие выходные. При этот Toyota гарантировала себе титул в зачете производителей, а соперники из Alpine потеряли шансы стать сильнейшими среди гонщиков.

На этот раз третий и последний экипаж зачета Гиперкаров отстал на один круг – по темпу Андре Негран, Николя Ляпьер и Матье Ваксивьер смотрелись достойно, но пит-стопы им приходилось проводить чаще.

В ачете LMP2 борьба была традиционно плотной – лидерство оспаривали команды WRT, JOTA и United Autosports. В итоге и здесь победителями стали триумфаторы «Ле-Мана» – Робин Фрейнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези из WRT.

Стартовавший с поула экипаж Jota стал третьим, насмотря на неудачное начало гонки в исполнении Шона Гелаэля – тот потерял на первом круге четвре позиции, а позже и вовсе закрутился на трассе. Но его напарники Том Бломквист и Стоффель Вандорн смогли отыграть большую часть потерь.

Porsche 911 RSR - 19 №92 Porsche GT Team: Кевин Эстр, Нил Джани Фото: JEP / Motorsport Images

Четыре участника класса GTE Pro финишировали в том же порядке, что и стартовали. Сильнейшими стали Кевин Эстр и Нил Джани на Porsche, опередившие другой экипаж немецкой марки в составе Джанмарии Бруни и Рихарда Лица и пару Ferrari.

Лиц по радио просил команду разрешить ему побороться за победу – но получил отказ и директиву сохранять позиции.

В GTE Am сильнейшими стали Фелипе Фрага, Дилан Перейра и Бен Китинг на Aston Martin коллектива TF Sport.

Сезон WEC финиширует в следующий уик-энд на той же трассе. Правда продолжительность гонки составит 8 часов, а пройдет она не днем, а в вечернее время.

Результаты «6 часов Бахрейна», V этапа WEC