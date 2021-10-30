Дубль в «6 часах Бахрейна» гарантировал Toyota оба титула в WEC
Предпоследний этап марафонского чемпионата мира закончился в пользу лидеров сезона – Майка Конвея, Хосе-Марии Лопеса и Камуи Кобаяши
Гонка в пустыне получилась относительно небогатой на события – два экипажа Toyota стартовали с первого ряда и удерживали первые позиции по ходу всей дистанции. С поула стартовал прототип под №8, однако на дистанции Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Казуки Накаджима уступили своим партнерам по команде и финишировали в 50 секундах позади.
Таклй результат стал следствием того, что на дистанции у Toyota №7 был небольшой, но постоянный перевес в темпе и скорости износа шин.
Стоит отметить, что после анализа данных в Toyotе решили менять шины с левой стороны чаще, чем с правой, так как на «Сахире» есть всего один быстрый левый поворот.
Это еще больше усложнило задачу пилотам «восьмерки», а окончательно судьбу победы решил их медленный пит-стоп незадолго до финиша, где было потеряно 17 лишних секунд.
Третья подряд победа Конвея, Кобаяши и Лопеса укрепила их лидерство в общем зачете, но окончательно все решит финал сезона в следующие выходные. При этот Toyota гарантировала себе титул в зачете производителей, а соперники из Alpine потеряли шансы стать сильнейшими среди гонщиков.
На этот раз третий и последний экипаж зачета Гиперкаров отстал на один круг – по темпу Андре Негран, Николя Ляпьер и Матье Ваксивьер смотрелись достойно, но пит-стопы им приходилось проводить чаще.
В ачете LMP2 борьба была традиционно плотной – лидерство оспаривали команды WRT, JOTA и United Autosports. В итоге и здесь победителями стали триумфаторы «Ле-Мана» – Робин Фрейнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези из WRT.
Стартовавший с поула экипаж Jota стал третьим, насмотря на неудачное начало гонки в исполнении Шона Гелаэля – тот потерял на первом круге четвре позиции, а позже и вовсе закрутился на трассе. Но его напарники Том Бломквист и Стоффель Вандорн смогли отыграть большую часть потерь.
Porsche 911 RSR - 19 №92 Porsche GT Team: Кевин Эстр, Нил Джани
Фото: JEP / Motorsport Images
Четыре участника класса GTE Pro финишировали в том же порядке, что и стартовали. Сильнейшими стали Кевин Эстр и Нил Джани на Porsche, опередившие другой экипаж немецкой марки в составе Джанмарии Бруни и Рихарда Лица и пару Ferrari.
Лиц по радио просил команду разрешить ему побороться за победу – но получил отказ и директиву сохранять позиции.
В GTE Am сильнейшими стали Фелипе Фрага, Дилан Перейра и Бен Китинг на Aston Martin коллектива TF Sport.
Сезон WEC финиширует в следующий уик-энд на той же трассе. Правда продолжительность гонки составит 8 часов, а пройдет она не днем, а в вечернее время.
Результаты «6 часов Бахрейна», V этапа WEC
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Отрыв
|1
|7
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2
|8
| Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|51.401
|3
|36
| Андре Негран
Николя Ляпьер
Матье Ваксивьер
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1 Lap
|4
|31
| Робин Фрейнс
Фердинанд Габсбург
Шарль Милези
|Oreca 07
|LMP2
|5 Laps
|5
|28
| Шон Гелаэль
Стоффель Вандорн
Том Бломквист
|Oreca 07
|LMP2
|5 Laps
|6
|38
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Энтони Дэвидсон
|Oreca 07
|LMP2
|5 Laps
|7
|22
| Фил Хэнсон
Фабио Шерер
Филипе Альбукерк
|Oreca 07
|LMP2
|5 Laps
|8
|29
| Фриц ван Эрд
Гидо ван дер Гарде
Йоб ван Эйтерт
|Oreca 07
|LMP2
|7 Laps
|9
|1
| София Флёрш
Бейтске Виссер
Габриэль Обри
|Oreca 07
|LMP2
|7 Laps
|10
|70
|Esteban Garcia
Лоик Дюваль
Норман Нато
|Oreca 07
|LMP2
|7 Laps
|11
|20
| Деннис Андерсен
Андерс Фьордбах
Роберт Кубица
|Oreca 07
|LMP2
|8 Laps
|12
|34
| Якуб Смеховски
Ренгер ван дер Занде
Алекс Брандл
|Oreca 07
|LMP2
|10 Laps
|13
|92
| Кевин Эстре
Нил Джани
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|11 Laps
|14
|91
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|11 Laps
|15
|51
| Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|11 Laps
|16
|52
| Даниэль Серра
Мигель Молина
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|11 Laps
|17
|33
| Бен Китинг
Dylan Pereira
Фелипе Фрага
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|13 Laps
|18
|77
| Кристиан Рид
Джексон Эванс
Мэтт Кэмпбелл
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|13 Laps
|19
|56
| Эджидио Перфетти
Маттео Кайроли
Риккардо Пера
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|13 Laps
|20
|98
| Пол Далла-Лана
Аугусту Фарфус
Маркос Гомес
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|13 Laps
|21
|44
| Миро Конопка
Оливер Уэбб
Куш Майни
|Oreca 07
|LMP2
|13 Laps
|22
|83
| Франсуа Перродо
Никлас Нильсен
Алессио Ровера
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|13 Laps
|23
|86
| Майкл Уэйнрайт
Бен Баркер
Том Гэмбл Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|14 Laps
|24
|54
| Томас Флор
Франческо Кастеллаччи
Джанкарло Физикелла
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|14 Laps
|25
|85
| Рахель Фрей
Сара Бови
Кэтрин Легг
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|14 Laps
|26
|57
|Takeshi Kimura
Миккель Мак
Scott Andrews
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|15 Laps
|27
|47
| Роберто Лакорте
Джорджио Сернаджотто
Антонио Фуоко
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|15 Laps
|28
|777
| Сатоши Хошино
Томонобу Фудзии
Эндрю Уотсон
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|16 Laps
|29
|60
| Рино Мастронарди
Андреа Пиччини
Маттео Крессони
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|16 Laps
|30
|21
| Хенрик Хедман
Хуан-Пабло Монтойя
Бенджамин Хенли
|Oreca 07
|LMP2
|19 Laps
|31
|88
| Халед Аль-Кубайси
Адриен де Линер
Юлиен Жюльен
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|19 Laps
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