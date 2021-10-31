Дэвидсон объявил о завершении гоночной карьеры

42-летний британский пилот Энтони Дэвидсон объявил о завершении профессиональной гоночной карьеры. Он написал об этом в соцсетах на следующий день после завершения этапа серии WEC в Бахрейне.

В разговоре с Motorsport.com Дэвидсон признался, что собирался уйти еще в 2018 году, одновременно покинув и профессиональный автоспорт, и команду Toyota. Однако, получив шанс продолжить выступления в более демократичном классе LMP2, он не смог отказаться, отметив, что благодаря меньшему давлению со стороны команды он вновь начал получать удовольствие от гонок.

Да перехода в гонки на выносливость Дэвидсон выступал в Формуле 1 за команды BAR, Super Aguri и Minardi. Суммарно он стартовал в 24 Гран При, но ни разу не финишировал в очковой зоне. Зато, перейдя в WEC, Дэвидсон вместе со своими экипажами одержал 13 побед.

Сейчас Энтони Дэвидсон остается комментатором телеканала Sky и работает в команде Mercedes в Формуле 1 одним из руководителей направления пилотов симуляторов.

Дополнительная информация: Гэри Уоткинс