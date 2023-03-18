Дебютная гонка сезона WEC принесла дубль Toyota, аварии Ferrari и подиум Квята
В гонке «1000 миль Себринга» японская команда убедительно доказала соперникам, что остается главным фаворитом в гонках на выносливость
После квалификационного успеха дебютантов из Ferrari болельщики рассчитывали, что и в гонке алые прототипы 499P смогут побороться за победу. Но стартовый этап нового сезона безоговорочно остался за Toyota – на финише действующие чемпионы опередили преследователей на два круга.
Сильнейшими стали Майк Конвей, Камуи Кобаяши и Хосе-Мария Лопес, которые на пару секунд опередили другой экипаж на гиперкаре GR010 в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы.
Будущие победители поначалу занимали второе место, но смоги выйти вперед примерно на середине дистанции благодаря отличным кругам Лопеса после пит-стопа. Темп аргентинца был в этот момент выше, чем у Хиракавы на другой машине, что и решило судьбу победы.
Гонка началась с серьезной аварии: уже на пятом круге улетел в барьеры и перевернулся Луис Перес-Компанк на Ferrari категории Гран Туризмо.
Именно в этот момент заводская Ferrari поплатилась за отсутствие опыта: после появления на трассе машины безопасности в команде решили провести предельно ранний пит-стоп – и скомандовали лидировавшему с поула Антонио Фуоко ехать в боксы. Такая тактика оказалась ошибочной – а за нарушение процедуры самого пит-стопа Скудерию дополнительно оштрафовали на пять секунд.
В итоге Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен финишировали третьими, а другой экипаж Ferrari и вовсе откатился далеко назад после столкновения с круговой машиной из-за ошибки Алессандро Пьергвиди – на ремонт повреждений пришлось потратить 20 минут.
Лучшим результатом дебютантов из Cadillac LMDh стало четвертое место (побороться с Ferrari за подиум не вышло из-за назначенного Алексу Линну штрафного проезда по пит-лейну), Porsche – пятое.
В который раз ничего не получилось у Peugeot – череда поломок, затронувших едва ли не все возможные узлы французских машин, отбросила оба экипажа бесконечно далеко назад. Один из них, вдобавок, еще и столкнулся с Vanwall команды Колина Коллеса.
Позже, во время смены Жака Вильнева, у Vanwall развалилась подвеска, что едва не привело к опасной аварии в быстром повороте. Но команда все же добралась до финиша, пусть и проиграв 24 круга.
ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят
Фото: JEP / Motorsport Images
Без десяти минут победа
В зачете LMP2 фавориты из United Autosports выбыли из гонки по анекдотичной причине – закрепленная в машине камера привела к отказу в электросистеме. В итоге сильнейшими стали гонщики Jota – но покорить вершину подиума им удалось лишь потому, что экипажу Даниила Квята не хватило топлива.
Дебют россиянина в WEC вышел запоминающимся – вместе с Мирко Бортолотти и Дорьян Пен они стартовали только девятыми, но уже скоро стало понятно, что прототип команды Prema будет в гонке серьезным соперником. Спустя пару часов после старта Квят сотоварищи уже уверенно держались в тройке, а ближе к финишу возглавили гонку.
Увы, смелая тактика команды подразумевала возможность сберечь топливо благодаря выездам машины безопасности – но для них не нашлось повода. В итоге за десять минут до финиша экипажу Prema пришлось провести короткую дозаправку, и с первого места они опустились на третье.
В категории GT сильнейшими стали гонщики на Chevrolet Corvette, среди которого отдельно стоит отметить неутомимого Бена Китинга. И на шестом десятке американец не утратил скорости – и стал сильнейшим в компании Ники Кацбурга и Николаса Варроне.
Обладатели поула из команды «Железных дам» хорошо начали гонку, но затем повредили свою Porsche при жесткой атаке поребрика и откатились назад.
Сезон WEC продолжится в середине апреля в Портимане.
Результаты гонки WEC «1000 миль Себринга» (239 кругов)
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Время
|Отрыв
|1
|7
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|8:00'19.877
|2
|8
| Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|8:00'22.045
|2.168
|3
|50
| Антонио Фуоко
Мигель Молина
Никлас Нильсен
|Ferrari 499P
|HYPERCAR
|8:00'20.318
|2 Laps
|4
|2
| Эрл Бамбер
Алекс Линн
Ричард Уэстбрук
|Cadillac V-Series.R
|HYPERCAR
|8:00'30.445
|2 Laps
|5
|5
| Дейн Кэмерон
Микаэль Кристенсен
Фредерик Маковецки
|Porsche 963
|HYPERCAR
|8:00'36.916
|4 Laps
|6
|6
| Кевин Эстре
Андре Лоттерер
Лоренс Вантхор
|Porsche 963
|HYPERCAR
|8:01'00.913
|4 Laps
|7
|48
| Давид Бекманн
Ифэй Е
Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|8:00'31.211
|9 Laps
|8
|22
|Frederick Lubin
Фил Хэнсон
Филипе Альбукерк
|Oreca 07
|LMP2
|8:00'34.074
|9 Laps
|9
|63
| Дориан Пен
Мирко Бортолотти
Даниил Квят
|Oreca 07
|LMP2
|8:01'03.209
|9 Laps
|10
|34
| Якуб Смеховски
Фабио Шерер
Альберт Коста
|Oreca 07
|LMP2
|8:01'26.934
|9 Laps
|Полные результаты
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