Предыдущая / Фото дня: авария с переворотом Ferrari в Себринге Следующая / Фото дня: Квят на подиуме WEC в Себринге
WEC / Себринг Отчет о гонке

Дебютная гонка сезона WEC принесла дубль Toyota, аварии Ferrari и подиум Квята

В гонке «1000 миль Себринга» японская команда убедительно доказала соперникам, что остается главным фаворитом в гонках на выносливость

Чарльз Брэдли
Автор:
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Дебютная гонка сезона WEC принесла дубль Toyota, аварии Ferrari и подиум Квята
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После квалификационного успеха дебютантов из Ferrari болельщики рассчитывали, что и в гонке алые прототипы 499P смогут побороться за победу. Но стартовый этап нового сезона безоговорочно остался за Toyota – на финише действующие чемпионы опередили преследователей на два круга.

Сильнейшими стали Майк Конвей, Камуи Кобаяши и Хосе-Мария Лопес, которые на пару секунд опередили другой экипаж на гиперкаре GR010 в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы.

Будущие победители поначалу занимали второе место, но смоги выйти вперед примерно на середине дистанции благодаря отличным кругам Лопеса после пит-стопа. Темп аргентинца был в этот момент выше, чем у Хиракавы на другой машине, что и решило судьбу победы. 

Гонка началась с серьезной аварии: уже на пятом круге улетел в барьеры и перевернулся Луис Перес-Компанк на Ferrari категории Гран Туризмо.

Читайте также:
 

Именно в этот момент заводская Ferrari поплатилась за отсутствие опыта: после появления на трассе машины безопасности в команде решили провести предельно ранний пит-стоп – и скомандовали лидировавшему с поула Антонио Фуоко ехать в боксы. Такая тактика оказалась ошибочной – а за нарушение процедуры самого пит-стопа Скудерию дополнительно оштрафовали на пять секунд. 

В итоге Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен финишировали третьими, а другой экипаж Ferrari и вовсе откатился далеко назад после столкновения с круговой машиной из-за ошибки Алессандро Пьергвиди – на ремонт повреждений пришлось потратить 20 минут. 

 

Лучшим результатом дебютантов из Cadillac LMDh стало четвертое место (побороться с Ferrari за подиум не вышло из-за назначенного Алексу Линну штрафного проезда по пит-лейну), Porsche – пятое. 

В который раз ничего не получилось у Peugeot – череда поломок, затронувших едва ли не все возможные узлы французских машин, отбросила оба экипажа бесконечно далеко назад. Один из них, вдобавок, еще и столкнулся с Vanwall команды Колина Коллеса.

Позже, во время смены Жака Вильнева, у Vanwall развалилась подвеска, что едва не привело к опасной аварии в быстром повороте. Но команда все же добралась до финиша, пусть и проиграв 24 круга.

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят

Фото: JEP / Motorsport Images

Без десяти минут победа

В зачете LMP2 фавориты из United Autosports выбыли из гонки по анекдотичной причине – закрепленная в машине камера привела к отказу в электросистеме. В итоге сильнейшими стали гонщики Jota – но покорить вершину подиума им удалось лишь потому, что экипажу Даниила Квята не хватило топлива. 

Дебют россиянина в WEC вышел запоминающимся – вместе с Мирко Бортолотти и Дорьян Пен они стартовали только девятыми, но уже скоро стало понятно, что прототип команды Prema будет в гонке серьезным соперником. Спустя пару часов после старта Квят сотоварищи уже уверенно держались в тройке, а ближе к финишу возглавили гонку. 

Увы, смелая тактика команды подразумевала возможность сберечь топливо благодаря выездам машины безопасности – но для них не нашлось повода. В итоге за десять минут до финиша экипажу Prema пришлось провести короткую дозаправку, и с первого места они опустились на третье.  

В категории GT сильнейшими стали гонщики на Chevrolet Corvette, среди которого отдельно стоит отметить неутомимого Бена Китинга. И на шестом десятке американец не утратил скорости – и стал сильнейшим в компании Ники Кацбурга и Николаса Варроне.  

Обладатели поула из команды «Железных дам» хорошо начали гонку, но затем повредили свою Porsche при жесткой атаке поребрика и откатились назад.

Сезон WEC продолжится в середине апреля в Портимане.

Читайте также:

Результаты гонки WEC «1000 миль Себринга» (239 кругов)

Позиция # Гонщики Машина Класс Время Отрыв
1 7 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 8:00'19.877  
2 8 Switzerland Себастьен Буэми
New Zealand Брендон Хартли
Japan Рио Хиракава 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 8:00'22.045 2.168
3 50 Italy Антонио Фуоко
Spain Мигель Молина
Denmark Никлас Нильсен 		Ferrari 499P HYPERCAR 8:00'20.318 2 Laps
4 2 New Zealand Эрл Бамбер
United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Ричард Уэстбрук 		Cadillac V-Series.R HYPERCAR 8:00'30.445 2 Laps
5 5 United States Дейн Кэмерон
Denmark Микаэль Кристенсен
France Фредерик Маковецки 		Porsche 963 HYPERCAR 8:00'36.916 4 Laps
6 6 France Кевин Эстре
Germany Андре Лоттерер
Belgium Лоренс Вантхор 		Porsche 963 HYPERCAR 8:01'00.913 4 Laps
7 48 Germany Давид Бекманн
China Ифэй Е
United Kingdom Уилл Стивенс 		Oreca 07 LMP2 8:00'31.211 9 Laps
8 22 Frederick Lubin
United Kingdom Фил Хэнсон
Portugal Филипе Альбукерк 		Oreca 07 LMP2 8:00'34.074 9 Laps
9 63 France Дориан Пен
Italy Мирко Бортолотти
Russian Federation Даниил Квят 		Oreca 07 LMP2 8:01'03.209 9 Laps
10 34 Poland Якуб Смеховски
Switzerland Фабио Шерер
Spain Альберт Коста 		Oreca 07 LMP2 8:01'26.934 9 Laps
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Фото дня: авария с переворотом Ferrari в Себринге

Фото дня: Квят на подиуме WEC в Себринге
Чарльз Брэдли Больше от
Чарльз Брэдли
Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR

Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR

24 часа Ле-Мана

Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR Баттон примет участие в«24 часах Ле-Мана» на машине NASCAR

Сайнс рассказал о повреждении двух позвонков в аварии на «Дакаре»

Сайнс рассказал о повреждении двух позвонков в аварии на «Дакаре»

Дакар
Дакар

Сайнс рассказал о повреждении двух позвонков в аварии на «Дакаре» Сайнс рассказал о повреждении двух позвонков в аварии на «Дакаре»

«Спасибо, что убили гонку». Аль-Аттия разнес боссов «Дакара» за помощь Audi

«Спасибо, что убили гонку». Аль-Аттия разнес боссов «Дакара» за помощь Audi

Дакар
Дакар

«Спасибо, что убили гонку». Аль-Аттия разнес боссов «Дакара» за помощь Audi «Спасибо, что убили гонку». Аль-Аттия разнес боссов «Дакара» за помощь Audi

Самое важное:

Алонсо: В гонке темп Aston будет лучше, чем в квалификации

Алонсо: В гонке темп Aston будет лучше, чем в квалификации

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Алонсо: В гонке темп Aston будет лучше, чем в квалификации Алонсо: В гонке темп Aston будет лучше, чем в квалификации

Ферстаппен о шансах победить с 15-го места: На этой трассе возможно все

Ферстаппен о шансах победить с 15-го места: На этой трассе возможно все

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Ферстаппен о шансах победить с 15-го места: На этой трассе возможно все Ферстаппен о шансах победить с 15-го места: На этой трассе возможно все

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

Перес и Алонсо займут первый ряд в Джидде, Макс стартует 15-м после поломки

Перес и Алонсо займут первый ряд в Джидде, Макс стартует 15-м после поломки

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Перес и Алонсо займут первый ряд в Джидде, Макс стартует 15-м после поломки Перес и Алонсо займут первый ряд в Джидде, Макс стартует 15-м после поломки

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.