Дебютная гонка сезона WEC принесла дубль Toyota, аварии Ferrari и подиум Квята

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После квалификационного успеха дебютантов из Ferrari болельщики рассчитывали, что и в гонке алые прототипы 499P смогут побороться за победу. Но стартовый этап нового сезона безоговорочно остался за Toyota – на финише действующие чемпионы опередили преследователей на два круга.

Сильнейшими стали Майк Конвей, Камуи Кобаяши и Хосе-Мария Лопес, которые на пару секунд опередили другой экипаж на гиперкаре GR010 в составе Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Рио Хиракавы.

Будущие победители поначалу занимали второе место, но смоги выйти вперед примерно на середине дистанции благодаря отличным кругам Лопеса после пит-стопа. Темп аргентинца был в этот момент выше, чем у Хиракавы на другой машине, что и решило судьбу победы.

Гонка началась с серьезной аварии: уже на пятом круге улетел в барьеры и перевернулся Луис Перес-Компанк на Ferrari категории Гран Туризмо.

Именно в этот момент заводская Ferrari поплатилась за отсутствие опыта: после появления на трассе машины безопасности в команде решили провести предельно ранний пит-стоп – и скомандовали лидировавшему с поула Антонио Фуоко ехать в боксы. Такая тактика оказалась ошибочной – а за нарушение процедуры самого пит-стопа Скудерию дополнительно оштрафовали на пять секунд.

В итоге Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен финишировали третьими, а другой экипаж Ferrari и вовсе откатился далеко назад после столкновения с круговой машиной из-за ошибки Алессандро Пьергвиди – на ремонт повреждений пришлось потратить 20 минут.

Лучшим результатом дебютантов из Cadillac LMDh стало четвертое место (побороться с Ferrari за подиум не вышло из-за назначенного Алексу Линну штрафного проезда по пит-лейну), Porsche – пятое.

В который раз ничего не получилось у Peugeot – череда поломок, затронувших едва ли не все возможные узлы французских машин, отбросила оба экипажа бесконечно далеко назад. Один из них, вдобавок, еще и столкнулся с Vanwall команды Колина Коллеса.

Позже, во время смены Жака Вильнева, у Vanwall развалилась подвеска, что едва не привело к опасной аварии в быстром повороте. Но команда все же добралась до финиша, пусть и проиграв 24 круга.

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят Фото: JEP / Motorsport Images

Без десяти минут победа

В зачете LMP2 фавориты из United Autosports выбыли из гонки по анекдотичной причине – закрепленная в машине камера привела к отказу в электросистеме. В итоге сильнейшими стали гонщики Jota – но покорить вершину подиума им удалось лишь потому, что экипажу Даниила Квята не хватило топлива.

Дебют россиянина в WEC вышел запоминающимся – вместе с Мирко Бортолотти и Дорьян Пен они стартовали только девятыми, но уже скоро стало понятно, что прототип команды Prema будет в гонке серьезным соперником. Спустя пару часов после старта Квят сотоварищи уже уверенно держались в тройке, а ближе к финишу возглавили гонку.

Увы, смелая тактика команды подразумевала возможность сберечь топливо благодаря выездам машины безопасности – но для них не нашлось повода. В итоге за десять минут до финиша экипажу Prema пришлось провести короткую дозаправку, и с первого места они опустились на третье.

В категории GT сильнейшими стали гонщики на Chevrolet Corvette, среди которого отдельно стоит отметить неутомимого Бена Китинга. И на шестом десятке американец не утратил скорости – и стал сильнейшим в компании Ники Кацбурга и Николаса Варроне.

Обладатели поула из команды «Железных дам» хорошо начали гонку, но затем повредили свою Porsche при жесткой атаке поребрика и откатились назад.

Сезон WEC продолжится в середине апреля в Портимане.

Результаты гонки WEC «1000 миль Себринга» (239 кругов)