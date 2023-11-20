Де Врис стал заводским гонщиком Toyota и проведет сезон-2024 в чемпионате WEC
Голландец, которого летом уволили из AlphaTauri, с будущего года заменил Хосе-Марию Лопеса за рулем красно-бело-черного гиперкара
Toyota сделала официальное объявление о своей гоночной программе на 2024 год. Самое интересное в этом анонсе – новый состав пилотов для машины №7 в марафонском чемпионате мира. С 2017 года на ней выступал Хосе-Марис Лопес, который вместе с Камуи Кобаяши и Майком Конвеем выиграл титулы в 2019/20 и 2021 годах.
Однако с нового сезона аргентинец покинет команду WEC, уступив место Нику де Врису. После неудачной кампании в Формуле 1 тот решил вернуться в марафонские соревнования, где последний раз выступал три года назад.
Экипаж гиперкара №8 остался неизменный – на нем поедут Брендон Харлти, Себастьен Буэми и Рио Хиракава.
Стоит отметить, что де Врис уже подписал контракт с Toyota на 2023 год, но приглашение от Red Bull тогда заставило голландца изменить планы.
В новом сезоне параллельно с WEC он также будет стартовать за Mahindra в Формуле Е.
Фото: Toyota Racing
Хосе-Мария Лопес, Камуи Кобаяши, Toyota Gazoo Racing
«Мне всегда нравились марафонские гонки, а сейчас эта дисциплина явно на подъеме, – цитирует Ника пресс-служба. – Прежде я был в команде в другой роли [запасного пилота] и не имел возможности гоняться, но теперь пришло отличное время».
Что до Лопеса, то он сохранил поддержку Toyota и теперь будет выступать на Lexus в гонках GT.
Еще одна интересная история из объявления японцев – 24-летний Ритомо Мията, который в прошедшем сезоне стал чемпионом Суперформулы и Super GT, сможет при поддержке компании выступать в 2024-м в Формуле 2 и серии ELMS.
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