Чемпионат WEC решил провести гонку в Спа несмотря на запрет властей

В апреле чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) объявил об изменении календаря, из-за коронавируса. Руководство серии решило продлить сезон-2019/20 до осени и сместило несколько гонок на более поздние даты.

После полугодового перерыва чемпионат должен был вернуться 15 августа гонкой «6 часов Спа». Однако на этой неделе власти Бельгии запретили все массовые мероприятия до 31 августа включительно в связи с эпидемией. Казалось, это поставит крест на этапе WEC, однако серия по-прежнему намерена устроить гонку.

«Мы по-прежнему планируем провести гонку в августе. Раскроем больше деталей в течение ближайшей пары месяцев, когда проясним ситуацию», – заявил представитель WEC в интервью Sportscar365. Он также отметил, что пока не может сказать, готова ли серия провести гонку с пустыми трибунами.

В календаре WEC на 2020 год осталось три этапа. Кроме заезда в Спа это «24 часа Ле-Мана» 19-20 сентября и гонка в Бахрейне 21 ноября.