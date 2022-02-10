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WEC Новости

Cadillac показал прототип для «Ле-Мана»

Разработанный по регламенту LMDh прототип будет производиться компанией Dallara

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Марка Cadillac представила новые тизеры спортпрототипа LMDh-VR, который со следующего года станет выступать в гонках на выносливость WEC и американском чемпионате IMSA.

Эта машина построена на основе шасси LMP2, но получит новый гибридный привод. Пока не известно, будет ли взят за основу двигатель внутреннего сгорания V8 объемом 5,5 литра, который Cadillac использует в IMSA с 2017 года. А вот гибридный мотор-генератор у всех прототипов, построенных по правилам LMDh, будет унифицированным.

Cadillac Project GTP

Cadillac Project GTP

Фото: Cadillac Communications

Внешность нового прототипа, а также отчасти его конструкция разработаны специалистами Cadillac. А вот выпускать его как и прежде будет итальянская компания Dallara, которая тоже принимает участие в разработке. Предполагается, что Cadillac LMDh-VR впервые выйдет на трассу для тестов уже в середине этого года.

Напомним, что новый регламент LMDh позволяет выступать на одинаковой технике как в американском чемпионате, так и в WEC. О желании использовать такие прототипы помимо Cadillac уже заявили BMW, Porsche и Acura.

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