Бывшие пилоты SMP Racing и Lada выступят за Alpine в WEC
Экипаж французской команды в классе LMP1 составят Николя Ляпьер, Андре Негран и Матье Ваксивьер
Хотя марафонский чемпионат мира с 2021 года переходит на Гиперкары, его организаторы решили в последний раз допустить на старт машины прежнего топового класса LMP1. Эту возможность использовала команда Alpine, которая будет выступать на доработанной технике ушедшего из WEC коллектива Rebellion.
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В состав единственного экипажа войдут три француза: опытный Николя Ляпьер – бывший заводской гонщик Toyota, призер «24 часов Ле-Мана» и пилот Lada в WTCC, – а также выступавший за Signatech-Alpine в LMP2 Андре Негран и входивший ранее в команду SMP Racing Матье Ваксивьер.
«Наш выбор был продиктован желанием собрать пилотов, которые дополняют друг друга по опыту и чьи персональные качества гарантируют успешную совместную работу в любых условиях», – объяснил глава команды Филип Сино
Соперниками Alpine в стартующем в апреле сезоне WEC станут заводская команда Toyota со своим гиперкаром, а также американцы из Glickenhaus.
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Пилоты
|Николя Ляпьер , Андре Негран , Матье Ваксивьер
|Команды
|Signatech
|Автор
|Гэри Уоткинс