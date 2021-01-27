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WEC / Новость

Бывшие пилоты SMP Racing и Lada выступят за Alpine в WEC

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Бывшие пилоты SMP Racing и Lada выступят за Alpine в WEC
Автор:
, журналист (Global)

Экипаж французской команды в классе LMP1 составят Николя Ляпьер, Андре Негран и Матье Ваксивьер

Хотя марафонский чемпионат мира с 2021 года переходит на Гиперкары, его организаторы решили в последний раз допустить на старт машины прежнего топового класса LMP1. Эту возможность использовала команда Alpine, которая будет выступать на доработанной технике ушедшего из WEC коллектива Rebellion. 

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В состав единственного экипажа войдут три француза: опытный Николя Ляпьер – бывший заводской гонщик Toyota, призер «24 часов Ле-Мана» и пилот Lada в WTCC,  – а также выступавший за Signatech-Alpine в LMP2 Андре Негран и входивший ранее в команду SMP Racing Матье Ваксивьер. 

«Наш выбор был продиктован желанием собрать пилотов, которые дополняют друг друга по опыту и чьи персональные качества гарантируют успешную совместную работу в любых условиях», – объяснил глава команды Филип Сино

Соперниками Alpine в стартующем в апреле сезоне WEC станут заводская команда Toyota со своим гиперкаром, а также американцы из Glickenhaus.

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Об этой статье

Серия WEC
Пилоты Николя Ляпьер , Андре Негран , Матье Ваксивьер
Команды Signatech
Автор Гэри Уоткинс

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