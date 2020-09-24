Босс WEC покинет пост в конце 2020 года
Жерар Неве, бессменно руководивший марафонским чемпионатом мира на протяжении девяти лет, объявил о скорой отставке
Неве был назначен на свой пост Западным автоклубом в 2011-м. Он должен был руководить новой гоночной серией WEC, которая в наивысшем статусе чемпионата мира приходила на смену Межконтинентальному первенству ILMC.
Гонки на выносливость меняют формат с 2021 года: место топовой категории LMP1 займут Гиперкары. Но это будет уже без Неве, который оставит свой пост после завершения нынешнего сезона, «чтобы преследовать новые вызовы в своей профессиональной карьере».
«После девяти лет руководства этой превосходной гоночной программой я думаю, что мне пора передать эстафету и позволить вдохнуть новую жизнь в организацию под руководством Пьера Фийона», – приводит пресс-служба WEC слова Неве.
Помимо своей роли в WEC и ELMS, Жерар был руководителем гоночной трассы «Поль Рикар», куда в 2018 году вернулся Гран При Франции Ф1.
Кто займет место Неве, пока не объявлено.
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Автор
|Филип Клерен