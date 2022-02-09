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WEC Новости

BMW собирается выступить в «Ле-Мане» в 2024 году?

BMW рассказала, что намерена попробовать попасть на марафон «24 часа Ле-Мана» в 2024 году

BMW собирается выступить в «Ле-Мане» в 2024 году?
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Еще летом 2021 года стало известно о желании BMW в какой-то момент вернуться на марафон «24 часа Ле-Мана» в рамках новой программы – немцы собираются соревноваться в категории LMDh, единой для WEC и американской серии IMSA. 

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Планируется, что новый прототип, партнером по постройке которого станет итальянская компания Dallara, дебютирует в 2023 году в Америке. Как стало известно Motorsport.com, BMW хочет расширить свою программу на следующий же сезон после начала выступлений в IMSA: немцы собираются выставить новую технику на марафон «24 часа Ле-Мана» в 2024-м.

Уже бывший руководитель гоночного отделения BMW Майк Крак, который перейдет на пост главы команды Aston Martin в Ф1, рассказал, что компания ведет переговоры с WEC – приход в чемпионат мира является «одним из вариантов».

«В ближайшие месяцы мы собираемся разработать будущую стратегию: каков наш следующий шаг и что произойдет после 2023-го, – рассказал Крак. – Если вы думаете о “Ле-Мане”, то для этого нужно обсудить планы с ACO (автомобильный клуб Франции) и установить, на какое время вы хотите туда попасть. У нас нет пока окончательного решения по этому вопросу. В идеале, у нас еще должны появиться клиенты в IMSA и WEC».

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