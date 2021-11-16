BMW показала первое фото прототипа для «Ле-Мана»

Концерн BMW представил тизерное изображение нового спортпрототипа класса LMDh. С ним компания сможет выступать как в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC, включая легендарный этап «24 часа Ле-Мана», так и в аналогичной американской серии IMSA.

Объявлено, что партнером в постройке автомобиля выступит итальянская компания Dallara. Она же строила для BMW прототипы класса LMP2. Двигатель, разумеется, баварцы сделают самостоятельно.

Выбрана и команда, которая будет выступать на машинах BMW. Это будет действующий партнер баварцев, команда RLL, которая получит два спортпрототипа по крайней мере для американской серии.

Компания подтвердила, что гоночный дебют новинки состоится в 2023 году и пройдет вероятнее всего в Америке. Ради программы участия в гонках на выносливость BMW пришлось уйти из Формулы Е и из DTM.

Напомним, что прототипы LMDh смогут участвовать в WEC в топ-категории наравне с гиперкарами. Так что в «Ле-Мане» BMW придется сразится как с Cadillac, Porsche и Acura, так и с Toyota и Peugeot. В последний раз баварская машина выигрывала «24 часа Ле-Мана» в 1999 году.