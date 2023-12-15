Баттон вернется в WEC и проведет сезон-2024 за рулем гиперкара Porsche
Британец в наступающем году будет защищать цвета частной команды Jota в марафонском чемпионате мира
Дженсон Баттон не выступал в соревнованиях с полноценной программой с 2019 года, однако поддерживал спортивную форму, стартуя в отдельных гонках самых разных серий от NASCAR до Extreme E.
В пятницу стало известно, что 43-летний чемпион Ф1 2009 года в предстоящем сезоне сядет за руль Porsche 963 LMDh команды Team Jota в первенстве WEC. Его партнерами по экипажу станут соотечественники Фил Хэнсон и Оливер Расмуссен.
Ранее Дженсон гонялся в марафонском чемпионате мира в цветах SMP Racing и осенью 2018-го поднялся на подиум этапа в Шанхае в компании с Виталием Петровым и Михаилом Алешиным.
Также минувшим летом Баттон проехал «24 часа Ле-Мана» на адаптированной машине NASCAR Chevrolet Camaro.
Фото: Шамем Фахат
Porsche 963 №38 команды Hertz Team JOTA: Антониу Феликс Да Кошта, Уилл Стивенс, Е Ифей
Кроме того, в январе победитель 15 Гран При выйдет на старт «24 часов Дайтоны», где поедет за WTR Andretti. Марафонский чемпионат мира стартует в марте в Катаре.
Ранее команда Jota вела переговоры с другим чемпионом Ф1 Себастьяном Феттелем, но в итоге они ни к чему не привели.
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