Хартли принес Toyota поул на этапе WEC в Бахрейне

Для экипажа «восьмерки» Toyota пятница в Бахрейне началась с аварии, в которую попал на тренировке Себастьен Буэми, а закончилась первым в сезоне поулом Брендона Хартли. Экс-пилот Toro Rosso показал по ходу 10-минутной сессии время 1:47,049 – это намного медленнее рекорда трассы для машин LMP1, но все равно стало рекордом уик-энда.

Камуи Кобаяши на такой же машине под №7 лидеров общего зачета проехал свой лучший круг за 1:47.447, а третий и последний участник классе Гиперкаров – старый прототип Alpine – остался в секунде от поула. При этом стоит сказать, что Андре Негран имел возможность показать результат лучше, но у него сняли время круга за нарушение границ трассы.

В LMP2 долгое время казалось, что две лучшие стартовые позиции достанутся команде Jota – ее гонщики Том Бломквист и Антониу Феликс да Кошта возглавляли протокол с разницей в пару десятых.

Однако уже под клетчатым флагом между ними смог вклиниться Филипе Альбукерк из United Autosports.

Роберт Кубица стал в LMP2 седьмым.

В зачете GTE Pro этап собрал всего три машины, и две Porsche оказались в квалификации быстрее двух Ferrari. Автором лучшего времени стал Кевин Эстр.

Скудерии удалось взять реванш в GTE Am стараниями Рино Мастронарди из команды Iron Lynx.

Российских участников на этом этапе WEC нет, 6-часовая гонка стартует в субботу в 11:00 по московскому времени.

Результаты квалификации WEC в Бахрейне: