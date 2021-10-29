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WEC / Бахрейн II Отчет о квалификации

Хартли принес Toyota поул на этапе WEC в Бахрейне

Автор:
, Ответственный редактор

Новозеландец завоевал поул, опередив на 0,4 секунды своего партнера по японской команде Камуи Кобаяши

Хартли принес Toyota поул на этапе WEC в Бахрейне

Для экипажа «восьмерки» Toyota пятница в Бахрейне началась с аварии, в которую попал на тренировке Себастьен Буэми, а закончилась первым в сезоне поулом Брендона Хартли. Экс-пилот Toro Rosso показал по ходу 10-минутной сессии время 1:47,049 – это намного медленнее рекорда трассы для машин LMP1, но все равно стало рекордом уик-энда. 

Камуи Кобаяши на такой же машине под №7 лидеров общего зачета проехал свой лучший круг за 1:47.447, а третий и последний участник классе Гиперкаров – старый прототип Alpine – остался в секунде от поула. При этом стоит сказать, что Андре Негран имел возможность показать результат лучше, но у него сняли время круга за нарушение границ трассы.

В LMP2 долгое время казалось, что две лучшие стартовые позиции достанутся команде Jota – ее гонщики Том Бломквист и Антониу Феликс да Кошта возглавляли протокол с разницей в пару десятых.  

Однако уже под клетчатым флагом между ними смог вклиниться Филипе Альбукерк из United Autosports.

Роберт Кубица стал в LMP2 седьмым.

В зачете GTE Pro этап собрал всего три машины, и две Porsche оказались в квалификации быстрее двух Ferrari. Автором лучшего времени стал Кевин Эстр.

Скудерии удалось взять реванш в GTE Am стараниями Рино Мастронарди из команды Iron Lynx.

Российских участников на этом этапе WEC нет, 6-часовая гонка стартует в субботу в 11:00 по московскому времени.

Результаты квалификации WEC в Бахрейне:

Позиция Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв
1 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'47.049  
2 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 1'47.447 0.398
3 Brazil Андре Негран
France Николя Ляпьер
France Матье Ваксивьер 		Alpine A480 HYPERCAR 1'48.003 0.954
4 Indonesia Шон Гелаэль
Belgium Стоффель Вандорн
United Kingdom Том Бломквист 		Oreca 07 LMP2 1'49.885 2.836
5 United Kingdom Фил Хэнсон
Switzerland Фабио Шерер
Portugal Филипе Альбукерк 		Oreca 07 LMP2 1'49.994 2.945
6 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 LMP2 1'50.198 3.149
7 Esteban Garcia
France Лоик Дюваль
France Норман Нато 		Oreca 07 LMP2 1'50.559 3.510
8 Poland Якуб Смеховски
Netherlands Ренгер ван дер Занде
United Kingdom Алекс Брандл 		Oreca 07 LMP2 1'50.658 3.609
9 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Йоб ван Эйтерт 		Oreca 07 LMP2 1'50.942 3.893
10 Denmark Деннис Андерсен
Denmark Андерс Фьордбах
Poland Роберт Кубица 		Oreca 07 LMP2 1'50.979 3.930
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