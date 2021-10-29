Хартли принес Toyota поул на этапе WEC в Бахрейне
Новозеландец завоевал поул, опередив на 0,4 секунды своего партнера по японской команде Камуи Кобаяши
Для экипажа «восьмерки» Toyota пятница в Бахрейне началась с аварии, в которую попал на тренировке Себастьен Буэми, а закончилась первым в сезоне поулом Брендона Хартли. Экс-пилот Toro Rosso показал по ходу 10-минутной сессии время 1:47,049 – это намного медленнее рекорда трассы для машин LMP1, но все равно стало рекордом уик-энда.
Камуи Кобаяши на такой же машине под №7 лидеров общего зачета проехал свой лучший круг за 1:47.447, а третий и последний участник классе Гиперкаров – старый прототип Alpine – остался в секунде от поула. При этом стоит сказать, что Андре Негран имел возможность показать результат лучше, но у него сняли время круга за нарушение границ трассы.
В LMP2 долгое время казалось, что две лучшие стартовые позиции достанутся команде Jota – ее гонщики Том Бломквист и Антониу Феликс да Кошта возглавляли протокол с разницей в пару десятых.
Однако уже под клетчатым флагом между ними смог вклиниться Филипе Альбукерк из United Autosports.
Роберт Кубица стал в LMP2 седьмым.
В зачете GTE Pro этап собрал всего три машины, и две Porsche оказались в квалификации быстрее двух Ferrari. Автором лучшего времени стал Кевин Эстр.
Скудерии удалось взять реванш в GTE Am стараниями Рино Мастронарди из команды Iron Lynx.
Российских участников на этом этапе WEC нет, 6-часовая гонка стартует в субботу в 11:00 по московскому времени.
Результаты квалификации WEC в Бахрейне:
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'47.049
|2
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|1'47.447
|0.398
|3
| Андре Негран
Николя Ляпьер
Матье Ваксивьер
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1'48.003
|0.954
|4
| Шон Гелаэль
Стоффель Вандорн
Том Бломквист
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.885
|2.836
|5
| Фил Хэнсон
Фабио Шерер
Филипе Альбукерк
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.994
|2.945
|6
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Энтони Дэвидсон
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.198
|3.149
|7
|Esteban Garcia
Лоик Дюваль
Норман Нато
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.559
|3.510
|8
| Якуб Смеховски
Ренгер ван дер Занде
Алекс Брандл
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.658
|3.609
|9
| Фриц ван Эрд
Гидо ван дер Гарде
Йоб ван Эйтерт
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.942
|3.893
|10
| Деннис Андерсен
Андерс Фьордбах
Роберт Кубица
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.979
|3.930
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