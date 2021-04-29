Audi доверит свои машины LMDh частным командам

Audi покинула марафонский чемпионат мира в конце 2016 года – однако несколько месяцев назад марка анонсировала скорое расставание с Формулой Е и возвращение в WEC.

13-кратные победители «24 часов Ле-Мана» сделали ставку на категорию LMDH – шасси на базе LMP2 с унифицированной гибридной системой Bosch. При этом сам двигатель и кузовные панели производители вправе разрабатывать самостоятельно.

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Такая техника будет одновременно использоваться в WEC и американской серии IMSA с 2023 года.

Из заявления Audi, сделанного в четверг, следует, что работы по созданию новинки, которые велись в тесной кооперации с Porschr, уже практически завершены. В первом квартале 2022 года машина впервые выйдет на тестовую трассу, а в начале 2023-го состоится ее дебют в суточной гонке в Дайтоне.

При этом глава проекта Андреас Роос объявил, что с самого начала новые машины Audi, у которых пока даже нет собственного имени, будут доступны клиентским командам.

Audi R8 команды Team Goh, «24 часа Ле-Мана» 2004 годв Фото: Джефф Блоксэм

Подобная история уже имела место 20 лет назад: тогда Audi, трижды выиграв в Ле-Мане, дала возможность использовать свои прототипы R8 частникам – в 2004-м это принесло победу Team Goh, а в следующем году этот успех повторила Champion Racing.

«В проекте LMDh мы нацелились продолжить философию ранних лет нашего участия в марафонских гонках, – цитирует Рооса пресс-служба. – Audi R8 не только стала одним из самых успешных прототипов, одержав с 2000 по 2006 год 63 победы в 80 гонках, она также была очень результативной и легкой в обслуживании для наших клиентов.

Наша цель в том, чтобы передавать новую машину профессиональным клиентским командам с самого начала, параллельно с заводским участием. Сейчас мы решаем, как будут выглядеть детали этой истории».