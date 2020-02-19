Aston Martin отменит программу в Ле-Мане

Гиперкар Aston Martin Valkyrie не будет участвовать в в 24 часах Ле-Мана, выяснило издание Racer. Как говорится в заметке, британская компания уже решила, что отменит свою программу в серии WEC, но пока не объявила об этом официально. Это сделает Toyota единственным автопроизводителем в высшем классе серии WEC в чемпионате 2020-2021.

Во вторник, 18 февраля, дорожная версия Aston Martin Valkyrie появилась на трассе под управлением Макса Ферстаппена и Алекса Элбона. Эта модификация отличается от той, что планировалось выставить в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Гоночная версия не готова до сих пор.

Одним из вариантов была отсрочка дебюта Aston Martin Valkyrie в Ле-Мане на год, однако Racer пишет о полной отмене программы в WEC. Основным направлением для Aston Martin в автоспорте станет команда Формулы 1 Racing Point. Этот гоночный коллектив начнет выступать под именем Aston Martin с 2021 года.

Помимо Toyota и Aston Martin об участии в самом быстром классе WEC говорили Glickenhaus и Peugeot, но обе этим компании не успеют подготовить машины к ближайшему сезону, который начнется осенью 2020 года. Планы участвовать в WEC анонсировала и команда ByKolles, однако на данный момент у нее тоже нет готовой машины для старта в Ле-Мане.