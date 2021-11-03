Alpine продолжит выступать в WEC на старой машине LMP1

В преддверии дебюта собственного гиперкара классе LMDh, намеченного на 2024 год, Alpine сохраняет присутствие в топовой категории марафонских гонок благодаря единственной машине A480, разработанной несколько лет назад компанией ORECA.

В нынешнем сезоне ее гонщики поднимались на подиум каждой из пяти прошедших гонок, однако из-за установленного организаторами баланса сил у них нет возможности соперничать с лидерами из Toyota.

Изначально технике LMP1 прошлого поколения позволили соперничать с гиперкарами только в сезоне-2021 для улучшения наполняемости, но недавно разрешение продлили еще на год. Многие уже тогда увидели в этом сигнал, что программе Alpine будет продолжена.

Глава команды Signatech объяснил, что официально подтвердить это предположение он сможет только в январе будущего года, когда FIA закончит прием заявок на участие в WEC.

«Мы максимально серьезно изучаем возможность выступлений в будущем чемпионате с нынешней машиной, – сказал он. – И ведем работу в этом направлении. Но прежде надо полностью оформить нашу заявку и отправить ее в FIA, для чего нужно выполнить все установленные требования».

В новом сезоне, которые стартует в марте в американском Себринге, за Alpine почти точно продолжат выступать Николя Ляпьер, Андре Негран и Матье Ваксивьер. При этом неясно, позволят ли французам использовать старую машину и в 2023-м, когда гиперкаров станет уже больше.

Сино подтвердил, что в случае запрета команда может на год перейти в LMP2, где уже выступала прежде.