Alpine будет выступать в Ле-Мане в классе гиперкаров

Принадлежащая Renault французская марка Alpine стала последним производителем, подтвердившим свое участие в обновленном классе гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC и марафоне «24 часа Ле-Мана». Но сделает она это не в следующем сезоне, когда вступает в силу новый технический регламент, а начиная с 2024 года.

Alpine выставит в гонках две машины, построенные по регламенту категории LMDh. Как и в этом году, партнером выступит команда Signatech. Также планируется использовать шасси ORECA, а вот моторы в Alpine планируют строить самостоятельно, силами группы Renault и с использованием опыта Формулы 1.

Сейчас марка Alpine присутствует в топ-классе WEC с прототипом LMP1, который до недавнего времени назывался Rebellion. Однако из-за смены технического регламента с 2022 года эта машина уже не сможет принимать участие в гонках. Будет ли Alpine каким-либо образом присутствовать в чемпионате в 2022 и 2023 годах пока не ясно.

Предполагается, что в следующем сезоне в топ-классе станут сражаться Toyota и присоединившийся к ней Peugeot. В 2023 году свои машины выставят Porsche, Audi и Ferrari. Кроме того, планы постройки прототипов по регламенту LMDh есть у Acura и Cadillac.