Alpine анонсировала программу в LMP1 с 2021 года

После объявления о том, что команда Renault Формулы 1 с нового сезона будет переименована в Alpine, автопроизводитель подтвердил, что выведет тот же бренд и в главный зачет WEC, о чем ранее уже стало известно Motorsport.com.

Техническую поддержку проекту окажут команда Signatech, которая трижды за четыре последних года выигрывала «24 часа Ле-Мана» в зачете LMP2, и производитель ORECA.

Заявлено, что программа будет включать один экипаж на прототипе Rebellion R-13 с мотором Gibson (сама команда Rebellion объявила о прекращении выступлений к конце 2020-го). Машина будет доработана и пройдет процедуру балансировки производительности, чтобы иметь возможность сражаться в категории Гиперкаров с соперниками из Toyota, Glickenhaus и ByKolles.

Пока неизвестно, кто станет пилотами Alpine, однако велика вероятность, что за руль сядет кто-то из пилотов команды из LMP2 – сейчас за нее выступают Тома Лоран, Андре Негран и Пьер Раг.

Скорее всего, французы переименуют шасси, однако по этому поводу в официальном заявлении не сказано ни слова. Подтверждено, что программа продлится один сезон – но с высокой долей вероятности можно говорить, что после этого Renault построит совершенно новую машину для класса Гиперкаров или новой категории LMDh.