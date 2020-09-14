Alpine анонсировала программу в LMP1 с 2021 года
Французский бренд, принадлежащий Renault, выставит доработанную машину Rebellion в топовой категории гонок на выносливость
После объявления о том, что команда Renault Формулы 1 с нового сезона будет переименована в Alpine, автопроизводитель подтвердил, что выведет тот же бренд и в главный зачет WEC, о чем ранее уже стало известно Motorsport.com.
Техническую поддержку проекту окажут команда Signatech, которая трижды за четыре последних года выигрывала «24 часа Ле-Мана» в зачете LMP2, и производитель ORECA.
Заявлено, что программа будет включать один экипаж на прототипе Rebellion R-13 с мотором Gibson (сама команда Rebellion объявила о прекращении выступлений к конце 2020-го). Машина будет доработана и пройдет процедуру балансировки производительности, чтобы иметь возможность сражаться в категории Гиперкаров с соперниками из Toyota, Glickenhaus и ByKolles.
Пока неизвестно, кто станет пилотами Alpine, однако велика вероятность, что за руль сядет кто-то из пилотов команды из LMP2 – сейчас за нее выступают Тома Лоран, Андре Негран и Пьер Раг.
Скорее всего, французы переименуют шасси, однако по этому поводу в официальном заявлении не сказано ни слова. Подтверждено, что программа продлится один сезон – но с высокой долей вероятности можно говорить, что после этого Renault построит совершенно новую машину для класса Гиперкаров или новой категории LMDh.
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Команды
|Signatech
|Автор
|Джейми Кляйн