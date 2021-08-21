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WEC Новость

Алонсо вернется в «Ле-Ман» на Alpine?

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, главный редактор

Новостей о проекте участия в гонках на выносливость от французов ждали в эти выходные – но публику просят потерпеть до конца года

Алонсо вернется в «Ле-Ман» на Alpine?

Марка Alpine всерьез рассматривает возможность привлечения Фернандо Алонсо к участию в гонках на выносливость. Об этом Motorsport.com сообщили заслуживающие доверия источники в паддоке чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Напомним, в этом году Alpine выступает в турнире в компромиссном варианте – одной машиной, используя при этом построенный несколько лет назад прототип категории LMP1 (в то время как соперники французского коллектива построили к началу сезона автомобили по новым правилам – т.н. гиперкары).

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Считается, что нынешний сезон – своего рода прелюдия к полноценной программе участия в гонках на выносливость. И что к 2023 году французы построят свой гиперкар. Ожидалось, что официально об этом проекте Alpine объявит и расскажет в деталях в эти выходные в рамках уик-энда «24 часов Ле-Мана». Ведь марка подготовила на уик-энд весьма солидную программу с внушительным автопарадом, присутствием на трассе Алонсо и Эстебана Окона – а руководителю команды Signatech, которая сейчас выступает в WEC под именем Alpine, организаторы суточного марафона вручили специальную награду «Дух Ле-Мана».

Однако ожидаемое объявление так и не было сделано. Ситуацию прокомментировал генеральный директор Alpine Лоран Росси: «В целом мы настроены по отношению к этой идее невероятно позитивно, но окончательное решение еще не принято. Нам еще надо оценить кое-какие показатели. Суть в том, что для на принципиально важно бороться за победу, а не просто быть на старте». Менеджер также заявил, что окончательное решение будет принято до конца года. 

При этом Росси, общаясь с журналистами, упомянул в том числе об Алонсо: «Если мы в итоге решим запустить проект в гонках на выносливость, сделать Фернандо частью команды этого проекта было бы идеальным решением. И не думаю, что это могло бы помешать выступлениям в Формуле 1».

Впрочем, нынешний контракт Алонсо рассчитан на два года (точнее, составлен по схеме 1+1) – и к моменту его истечения испанцу исполнится 41 год, что делает не слишком высокими шансы на продление соглашения. В то же самое время автомобиль для гонок на выносливость Alpine успеет построить в лучшем случае к 2022 году. Таким образом, возвращение в WEC может стать логичным продолжением карьеры пилота после окончательного ухода из Формулы 1.

Напомним, что, впервые покинув Ф1 в конце 2018 года, Алонсо присоединился к команде Toyota и проехал в ее составе т.н. суперсезон чемпионата WEC, который начался в мае 2019 года и закончился в июне 2020-го. В экипаже с Себастьеном Буэми и Казуки Накаджимой испанец стал чемпионом мира, выиграв 5 гонок из 8-ми – включая две победы в «24 часах Ле-Мана».

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Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года

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