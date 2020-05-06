Алонсо хочет вернуться в «Ле-Ман» за рулем новой машины

Вскоре после прекращения выступлений в гонках на выносливость Фернандо Алонсо заявил, что настроен однажды вернуться в эту дисциплину. На днях в интервью официальному инстаграм-аккаунту гонки «24 часа Ле-Мана» двукратный чемпион мира подтвердил, что речь шла не о пустых обещаниях.

«Я считаю новую категорию «гиперкаров» очень интересным проектом и в целом вижу, что организаторы чемпионата WEC двигаются в верном направлении. После ухода заводских команд Audi и Porsche настали сложные времена – и я надеюсь, что изменение технического регламента сделает гонки более увлекательными и насыщенными.

Многие говорят, что и в новом виде чемпионат не так чтоб привлекателен для производителей. Но возможно появление частных команд. И если у тебя много машин на стартовой решетке и борьба за победу идет до последнего круга – так ли важно, какие именно команды выходят на старт, заводские или частные? Главное – чтобы не было недостатка в участниках.

Что касается лично меня, то я очень хочу однажды сесть за руль гиперкара и хочу попробовать выиграть «Ле-Ман» в третий раз».

Напомним, что Алонсо выступал в чемпионате WEC в составе заводской команды Toyota в прошлом сезоне, который начался весной 2018 года и закончился летом 2019-го. За это время испанец дважды выиграл «24 часа Ле-Мана» и стал чемпионом мира. В настоящий момент Toyota является единственным производителем, который построил «гиперкар» по новым техническим требованиям и подтвердил участие в следующем сезоне WEC. Алонсо, в свою очередь, остается тесно связанным с брендом – зимой на внедорожнике японской марки он впервые принял участие в ралли-рейде «Дакар».