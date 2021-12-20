5 болидов, которые появились в 2021-м – и зажгут в 2022-м

В 2022 году многие гонки станут проводиться на принципиально новых машинах. Взять хотя бы Формулу 1, где пройдет радикальная смена техтребований. Однако для королевских гонок презентация нового болида – в целом привычное явление, ведь в начале года за неполный месяц проходит десяток таких мероприятий.

А вот во многих других чемпионатах машины используются на протяжении нескольких сезонов, и поэтому появление новинки – серьезное событие. Мы вспомнили, какие премьеры сильнее всего привлекли наше внимание в этом году.

Peugeot 9X8 – новая легенда Ле-Мана?

Французская марка Peugeot возвращается в гонки на выносливость. Не в последнюю очередь – благодаря случившемуся год назад пересмотру техтребований, в результате чего топовый класс чемпионата WEC и «24 часов Ле-Мана» теперь называется не LMP1, а LMH. Где буква Н расшифровывается как «гиперкар».

Прототипы по имени Peugeot – не новость. Машины французской марки дважды выигрывали «Ле-Ман» в 90-х и еще один раз – уже в нынешнем веке. Но вряд ли те машины вызывали такой интерес, как представленная в этом году конструкция по имени 9X8. Дело в том, что на момент премьеры у машины отсутствовало привычное для прототипов заднее антикрыло. Французские конструкторы заявляли, что так и задумано – мол, они нашли другой способ сгенерировать нужный уровень прижимной силы, при этом снизив уровень аэродинамического сопротивления. Правда, во время недавней обкатки 9X8 нечто похожее на заднее крыло у машины все-таки обнаружилось.

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В движение машину, как и положено по регламенту, приводит гибридная силовая установка, подающая крутящий момент на все четыре колеса. Спереди стоит электромотор (который на торможениях работает как генератор), а заднюю ось вращает бензиновый двигатель.

Теперь в топ-классе «Ле-Мана» ДВС – это моторы V6 с турбонаддувом. У Peugeot такой агрегат имеет объем 2,6 литра и выдает 680 лошадей. Кстати, развал блока цилиндров необычен для V6 и достигает 90 градусов (вместо привычных 60-ти). Как и в Формуле 1, это сделано для снижения центра тяжести. Еще 272 электрические лошадки прячутся спереди и вращают переднюю ось.

Помимо наличия или отсутствия заднего крыла загадкой остается время первого выхода 9Х8 на старт. Французы пообещали дебютировать в следующем году, но на какой именно гонке чемпионата WEC – не сказали. Так что, нельзя исключать, что в Ле-Ман футуристичная конструкция впервые приедет только в 2023 году.

BR03 – прототип для внутреннего пользования

При слове «спортпрототип» на ум приходят престижные соревнования вроде того же «Ле-Мана» и заводские команды с их немаленькими бюджетами. BR Engineering – компания, по сути являющаяся одним из подразделений программы SMP Racing – предлагает альтернативный вариант.

Автомобиль по имени BR03 был представлен в этом году, а в следующем для таких машин должен быть организован монокубок в рамках кольцевой серии СМП РСКГ. В основе конструкции – пространственная рама, за спиной пилота – двигатель собственной подготовки на основе VQ35, V-образного 6-цилиндрового блока, разработанного компанией Nissan. Моторы с таким блоком давно известны в автоспорте своей относительно низкой стоимостью, высокой отдачей и надежностью. К примеру, доработанный атмосферный мотор VQ35DE в свое время ставился на первые предсерийные прототипы машин Marussia.

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BR03 не должен участвовать в престижных международных чемпионатах, как это делали предыдущие автомобили разработки BR Engineering (одна из которых, напомним, отметилась призовым финишем в «Ле-Мане»). Его миссия – предоставить российским энтузиастам автоспорта «правильный» и быстрый, но при этом сравнительно доступный болид. Предполагается, что новинка будет в разы дешевле суперкаров категории GT4 (у которых уже есть свой класс в СМП РСКГ) и подешевле машин TCR, которые используются в самом престижном классе «Туринг».

На бумаге все выглядит неплохо, но в реальности к проекту есть определенные вопросы. Главный из них – наберется ли на новинку достаточное число покупателей в условиях, когда у обеспеченных энтузиастов уже имеется немалый выбор. Сложно представить, что те же пилоты категории GT4 вдруг продадут купленные совсем недавно Mercedes и Porsche и встанут в очередь за новыми прототипами...

Audi RS Q e-tron – гибрид Формулы Е и DTM для покорения «Дакара»

Электромобили участвовали в «Дакаре» и раньше, но то были самоделки небольших команд, для которых сумасшедшим успехом было просто добраться до финиша. В 2022 году все изменится. На старт ралли-марафона выходит новомодная машина, построенная компанией Audi. И в движение новинку приводят исключительно электромоторы.

Хотя технически RS Q e-tron – все же не совсем электромобиль, а т.н. последовательный гибрид. То есть двигатель внутреннего сгорания в нем есть, но используется исключительно в роли привода генератора, поставщика энергии для электромоторов.

Колеса внедорожника вращают два электромотора, один из которых стоит спереди, другой – сзади. Это слегка модифицированные моторы от болида из Формулы Е (откуда Audi, напомним, ушла в конце этого сезона). Электричество поступает из батареи на 50 киловатт-часов. Болиду Формулы Е одного заряда такой хватило бы примерно на 90 километров, но внедорожник тяжелее и должен проезжать до 800 километров в день.

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Поэтому батарея постоянно заряжается. Электричество для этого вырабатывает третий электромотор из Формулы Е, превращенный генератор. И происходит это благодаря тому, что ротор электромотора вращает турбомотор Audi, использовавшийся в чемпионате DTM (до его перехода на техтребования класса GT).

Управлять двумя из трех внедорожников будут опытнейшие Стефан Петерансель (рекордсмен по числу побед в «Дакаре») и Карлос Сайнс. Но если в конструкции нового автомобиля есть серьезные слабые места, опытом такие пробелы обычно не компенсировать.

КАМАЗ-435091 – победа с первой попытки

Вы чувствуете, как это звучит? 435091! Врагу никогда не понять, что скрывается за этими цифрами в названии отечественной техники. А любой советский инженер расскажет вам, что 4 значит среднеразмерный, 3 – грузовик, а 5091 – просто порядковый номер изделия Камского автозавода. Только т-с-с! Не выдавайте тайну!

Если серьезно, то гоночный КАМАЗ 435091 внешне совершенно не похож на предшественника. И выглядит при этом потрясающе. Виной всему новая кабина серии К5, которая уже несколько лет ставится на серийные камские грузовики.

Но не дайте себя обмануть: кабина эта позаимствована у тяжелой техники… Mercedes (немецкий концерн является совладельцем КАМАЗа). Перед дизайнерами российской компании при этом стояла задача сохранить структуру кабины, но сделать ее предельно непохожей на немецкую. И получилось! Кто увидит в КАМАЗе черты Mercedes – пусть первый кинет в нас штруделем. А экипажи грузовиков новая кабина порадовала резко улучшившейся обзорностью. Которая на бездорожье, мягко говоря, не помешает.

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Конечно, использование новой кабины потребовало доработки конструкции рамы – а попутно команда из Набережных Челнов реализовало множество мелких новых решений. Но базовые агрегаты остались теми же: в движение машину приводит хорошо знакомая 1050-сильный рядный дизель, разработанный американской компанией Cummins и выпускающийся в Китае заводом Dongfeng. Несмотря на столь экзотическое происхождение, двигатель за последние годы доказал свою надежность и эффективность (впрочем, в гоночный он превращается после основательной доработки уже в Набережных Челнах).

Коробка передач – автоматическая, раздатка – знаменитой немецкой фирмы ZF, но главное – сохранилась брутальная зависимая рессорная подвеска по кругу, позволяющая яростно атаковать бездорожье и требующая от наших гонщиков максимального мужества и сил.

Первая же гонка с участием новинки – летний марафон «Шелковый путь» – закончилась победой 435091. Но главной проверкой, конечно, станет «Дакар», на старт которого выйдут уже два новейших грузовика. Жаль только, что бороться они будут по сути лишь с другими машинами «КАМАЗ-мастера»: команде МАЗа, главному конкуренту российского коллектива, организаторы «Дакара» отказали в праве выйти на старт из-за наложенных на минский завод санкций, связанный с политической ситуацией в Белоруссии.

NASCAR Next Gen – плюс 2 передачи и плюс 3 дюйма

На построенные по новым правилам машины в следующем году перейдут и Формула 1, и WRC – но раллийные машины мы пока видели лишь в камуфляже, а первых показов болидов для королевских гонок ждать до конца зимы/начала весны.

Тем временем настоящая революция ждет NASCAR, самые популярные кузовные гонки в мире – и, пожалуй, самые консервативные по части техники. У машин этой серии до последнего момента было немало общего с «Волгой», на которой мог ездить ваш дедушка: неразрезной задний мост, механическая коробка с 4-мя передачами...

Со следующего сезона в серии будут выступать автомобили 7-го поколения, которые чаще называют Next Gen («новое поколение»). На них среди прочего появятся независимая задняя подвеска и 6-ступенчатая секвентальная КПП. А заодно, словно взяв пример с Ф1, американцы перейдут с 15-дюймовых колес и шин (тоже, кстати, как на «Волге») на 18-дюймовые...

Nascar Next Gen Toyota TRD Camry 1 / 7 Nascar Next Gen 2 / 7 Фотограф: Грейс Кренрих Nascar Next Gen 3 / 7 Фотограф: Грейс Кренрих Nascar Next Gen 4 / 7 Фотограф: Грейс Кренрих Ford Mustang Next Gen 5 / 7 Фотограф: Джон Харрельсон / NKP / Motorsport Images Mustang Next Gen car 6 / 7 Фотограф: Джон Харрельсон / NKP / Motorsport Images Nascar Next Gen Chevrolet Camaro 7 / 7

А вот гибридных силовых установок под капотами ждать не стоит: атмосферные V8 объемом 358 кубических дюймов (5,86 литра) никуда не денутся. Как и лежащие в основе конструкции пространственные стальные рамы, которые будут лишь усилены. Все это сделано для удержания (и даже снижения) стоимости постройки машины, что должно повысить шансы на привлечение в чемпионат новых марок.

Поскольку сезон NASCAR начинается сравнительно рано (в первой половине февраля), а у машин разных марок весьма много общего, то новые автомобили особо никто не прячет от публики.