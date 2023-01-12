13 гиперкаров и Вильнев. WEC опубликовала список участников сезона-2023
Организаторы марафонского чемпионата мира представили список участников предстоящего сезона – в нем 38 экипажей
Главное внимание, конечно же, оказалось приковано к новому зачету гиперкаров LMH. Год назад там сражались лишь фавориты из Toyota, дебютанты из Peugeot да амбициозные любители из Glickenhaus.
В итоге чемпионами едва не стали гонщики на древнем прототипе Alpine LMP1, но теперь этой машины больше не будет в пелотоне. Зато в зачете гиперкаров выступят заводские Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche и Cadillac плюс две клиентские команды – в Porsche уже давно пообещали, что готовы будут передавать им свои машины 963. Этим предложением воспользовались JOTA и Proton.
Также в заявочном списке можно найти частников из Glickenhaus и Vanwall. Название последней не должно вводить в заблуждение – знаменитый гоночный бренд послевоенных лет использует ни кто иной, как Колин Коллес. Его же команда получила самого, пожалуй, звездного гонщика сезона – после декабрьских тестов за нее выступит 51-летний чемпион Ф1 1997 года Жак Вильнев.
Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing
Фото: Vanwall Group
Прототип Vanwall не имеет гибридной системы и оснащен мотором Gibson V8 – команда пыталась выставить его на старт еще в прошлом году, но не получила одобрения FIA.
Toyota, Peugeot, Ferrari и Porsche выставят в чемпионате по две машины, а Cadillac, выступающий в партнерстве с Ganassi – одну.
Зачет LMP2 собрал в общей сложности 11 машин против 15 в прошлом году. Класс GTE Pro ушел в историю, а участниками прощального сезона в GTE Am станут 14 экипажей.
Россиян в опубликованном списке не оказалось.
Семиэтапный сезон WEC стартует в середине марта в американском Себринге.
Самое важное:
Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара» Полеты над дюнами. Самые яркие кадры с 11-го этапа «Дакара»
Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации
Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации
Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе
Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе Леб продлил успешную серию на «Дакаре», Аль-Аттия сделал еще шаг к общей победе
Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1
Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1 Андретти проговорился о сроках дебюта в Формуле 1
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.