13 гиперкаров и Вильнев. WEC опубликовала список участников сезона-2023

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Главное внимание, конечно же, оказалось приковано к новому зачету гиперкаров LMH. Год назад там сражались лишь фавориты из Toyota, дебютанты из Peugeot да амбициозные любители из Glickenhaus.

В итоге чемпионами едва не стали гонщики на древнем прототипе Alpine LMP1, но теперь этой машины больше не будет в пелотоне. Зато в зачете гиперкаров выступят заводские Toyota, Peugeot, Ferrari, Porsche и Cadillac плюс две клиентские команды – в Porsche уже давно пообещали, что готовы будут передавать им свои машины 963. Этим предложением воспользовались JOTA и Proton.

Также в заявочном списке можно найти частников из Glickenhaus и Vanwall. Название последней не должно вводить в заблуждение – знаменитый гоночный бренд послевоенных лет использует ни кто иной, как Колин Коллес. Его же команда получила самого, пожалуй, звездного гонщика сезона – после декабрьских тестов за нее выступит 51-летний чемпион Ф1 1997 года Жак Вильнев.

Vanwall Vandervell LMH, ByKolles Racing Фото: Vanwall Group

Прототип Vanwall не имеет гибридной системы и оснащен мотором Gibson V8 – команда пыталась выставить его на старт еще в прошлом году, но не получила одобрения FIA.

Toyota, Peugeot, Ferrari и Porsche выставят в чемпионате по две машины, а Cadillac, выступающий в партнерстве с Ganassi – одну.

Зачет LMP2 собрал в общей сложности 11 машин против 15 в прошлом году. Класс GTE Pro ушел в историю, а участниками прощального сезона в GTE Am станут 14 экипажей.

Россиян в опубликованном списке не оказалось.

Семиэтапный сезон WEC стартует в середине марта в американском Себринге.