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W Series / Новость

W Series проведет сезон 2021 года вместе с Формулой 1

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W Series проведет сезон 2021 года вместе с Формулой 1
Автор:
, редактор (Австралия)

Этапы чемпионата, где будет выступать россиянка Ирина Сидоркова, пройдут в рамках восьми Гран При следующего года

Как уже писал Motorsport.com, руководители женского гоночного первенства W Series несколько месяцев вели переговоры с FIA и Формулой 1 о возможности проведения своих гонок в рамках уик-эндов Гран При. После того, как были утверждены радикальные изменения в календарях Ф2 и Ф3, в расписании этапов чемпионата мира оказалось достаточно свободного времени для молодого первенства. 

В четверг утром W Series официально подтвердила, что восемь ее уик-эндов 2021 года состоятся в рамках Гран При Формулы 1. О каких конкретно гонках сезона идет речь и будут ли у женского чемпионата другие выступления, документ не сообщает. 

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«После очень успешного дебютного сезона [в 2019 году] мы невероятно рады партнерству с Формулой 1 на 2021 год и последующий период, – приводит пресс-служба слова генерального директора W Series Кэтрин Бонд Миур. – Формула 1 со значительным отрывом возглавляет список лучших гоночных чемпионатов, мы же всегда обещали, что W Series в будущем станет больше и лучше, так что партнерство с Ф1 было нашей глобальной целью. 

Нет сомнений, что сейчас, когда мы будем выступать вместе с Ф1, наш глобальный охват, роль и влияние резко вырастут.

Все, что сделало W Series такой популярной в 2019 году, останется: это идентичные машины, упорное соперничество в гонках и высокий уровень. При этом нашей целью останется защита интересов женщин-гонщиц. Мы хотим, чтобы W Series увлекала, и она будет увлекать. 

Тот факт, что теперь в нашем чемпионате будут начисляться баллы Суперлицензии, тоже весьма важен». 

В 2019-м W Series была чемпионатом поддержки DTM. На 2020-й планировались совместные выступления с Ф1 в Мехико и Остине, но в итоге весь второй сезон был отменен из-за коронавируса. 

Участницы, отобранные для чемпионата-2020, смогут выйти на старт в новом сезоне. В их числе впервые будет и представительница России, молодая карельская гонщица Ирина Сидоркова. 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , W Series
Автор Эндрю ван Лёвен

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