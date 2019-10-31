W Series проведет этап под Санкт-Петербургом
Гонки женской формульной серии пройдут на трассе «Игора Драйв» в конце мая следующего года.
W Series раскрыла часть гоночного календаря будущего года и объявила, где пройдут шесть этапов. Все они состоятся в рамках уик-эндов DTM.
Один из этапов будущего сезона W Series пройдет на новой трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Также в программу уик-энда DTM на войдут заезды Российской серии кольцевых гонок. Кроме того, в ленинградской области призы очередного этапа национальной серии разыграют участники двух наиболее быстрых и престижных классов – «Туринг» (машины, построенные по требованиям категории TCR) и GT4.
Новой для серии трассой станет и «Андерсторп», которая была построена в 1968 году и принимала Гран При Швеции Формулы 1 с 1973 по 1978 год. Организаторы чемпионата отметили, что полный календарь сезона будет объявлен позднее.
Часть календаря W Series на сезон-2020:
|Санкт-Петербург
|29-30 мая
|Андерсторп
|12-13 июня
|Монца
|26-27 июня
|Норисринг
|10-11 июля
|Брэндс-Хэтч
|22-23 августа
|Ассен
|4-5 сентября
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Фото: DTM
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Об этой статье
|Серия
|W Series
|Автор
|Денис Буденков
W Series проведет этап под Санкт-Петербургом
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