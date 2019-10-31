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W Series / Новость

W Series проведет этап под Санкт-Петербургом

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W Series проведет этап под Санкт-Петербургом
Автор:
31 окт. 2019 г., 11:58

Гонки женской формульной серии пройдут на трассе «Игора Драйв» в конце мая следующего года.

W Series раскрыла часть гоночного календаря будущего года и объявила, где пройдут шесть этапов. Все они состоятся в рамках уик-эндов DTM.

Один из этапов будущего сезона W Series пройдет на новой трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Также в программу уик-энда DTM на войдут заезды Российской серии кольцевых гонок. Кроме того, в ленинградской области призы очередного этапа национальной серии разыграют участники двух наиболее быстрых и престижных классов – «Туринг» (машины, построенные по требованиям категории TCR) и GT4.

Новой для серии трассой станет и «Андерсторп», которая была построена в 1968 году и принимала Гран При Швеции Формулы 1 с 1973 по 1978 год. Организаторы чемпионата отметили, что полный календарь сезона будет объявлен позднее.

Часть календаря W Series на сезон-2020:

Russian Federation Санкт-Петербург 29-30 мая
Sweden Андерсторп 12-13 июня
Italy Монца 26-27 июня
Germany Норисринг 10-11 июля
United Kingdom Брэндс-Хэтч 22-23 августа
Netherlands Ассен 4-5 сентября

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Об этой статье

Серия W Series
Автор Денис Буденков

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