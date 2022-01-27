Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Чедвик и Култхард примут участие в Гонке чемпионов
W Series Новости

W Series представила календарь на 2022 год

Автор:
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор

Серия впервые приедет на этап в Азию

W Series представила календарь на 2022 год
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Женский чемпионат, сохранивший статус серии поддержки Ф1, в 2022 году посетит пять новых этапов, включая гонку в Японии на трассе «Сузука». Третий сезон начнется в мае с уик-энда в Майями: дальше участницы отправятся в Испанию, Великобританию, Францию, Венгрию, Японию и США, а завершат год в Мексике.

Календарь W Series на 2022 год:

6-8 мая – Майами, США

20-22 мая – Барселона, Испания

1-3 июля – Сильверстоун, Великобритания

22-24 июля – Ле Кастелле, Франция

29-31 июля – Будапешт, Венгрия

7-9 октября – Сузука, Япония

21-23 октября – Остин, США

28-30 октября – Мехико, Мексика

В 2021-м чемпионкой стала Джейми Чедвик. Россиянка Ирина Сидоркова не смогла посетить финал сезона в Америке, поскольку ей не выдали визу для перелета в США. Скорее всего, в этот раз гонщице удастся посетить последние этапы чемпионата, потому как недавно посольство Штатов одобрило Сидорковой посещение страны.

Читайте также:

На данный момент полный состав участниц неизвестен: чемпионат продолжает вести отбор гонщиц. Например, на следующей неделе в Аризоне (США) пройдут тесты, на которые подтверждены 15 девушек.

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Чедвик и Култхард примут участие в Гонке чемпионов
Предыдущая новость

Чедвик и Култхард примут участие в Гонке чемпионов
Загрузить комментарии
Меган Уайт Больше от
Меган Уайт
Команда Ф2 нашла замену травмированному Фиттипальди Абу-Даби
Формула 2

Команда Ф2 нашла замену травмированному Фиттипальди

Еще один пилот Ф3 договорился о выступлении в Формуле 2 Джидда
Формула 2

Еще один пилот Ф3 договорился о выступлении в Формуле 2

Чемпионке W Series пообещали место в Формуле 3
W Series

Чемпионке W Series пообещали место в Формуле 3

Самое важное:

W Series представила календарь на 2022 год
W Series W Series

W Series представила календарь на 2022 год

Чедвик и Култхард примут участие в Гонке чемпионов
Общая информация Общая информация

Чедвик и Култхард примут участие в Гонке чемпионов

С почином. 12 самых заметных дебютов 2021 года
Формула 1 Формула 1

С почином. 12 самых заметных дебютов 2021 года

В США позволили Сидорковой провести полный сезон W Series
W Series W Series

В США позволили Сидорковой провести полный сезон W Series

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.