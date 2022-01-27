W Series представила календарь на 2022 год
Серия впервые приедет на этап в Азию
Женский чемпионат, сохранивший статус серии поддержки Ф1, в 2022 году посетит пять новых этапов, включая гонку в Японии на трассе «Сузука». Третий сезон начнется в мае с уик-энда в Майями: дальше участницы отправятся в Испанию, Великобританию, Францию, Венгрию, Японию и США, а завершат год в Мексике.
Календарь W Series на 2022 год:
6-8 мая – Майами, США
20-22 мая – Барселона, Испания
1-3 июля – Сильверстоун, Великобритания
22-24 июля – Ле Кастелле, Франция
29-31 июля – Будапешт, Венгрия
7-9 октября – Сузука, Япония
21-23 октября – Остин, США
28-30 октября – Мехико, Мексика
В 2021-м чемпионкой стала Джейми Чедвик. Россиянка Ирина Сидоркова не смогла посетить финал сезона в Америке, поскольку ей не выдали визу для перелета в США. Скорее всего, в этот раз гонщице удастся посетить последние этапы чемпионата, потому как недавно посольство Штатов одобрило Сидорковой посещение страны.
На данный момент полный состав участниц неизвестен: чемпионат продолжает вести отбор гонщиц. Например, на следующей неделе в Аризоне (США) пройдут тесты, на которые подтверждены 15 девушек.