W Series представила календарь на 2022 год

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Женский чемпионат, сохранивший статус серии поддержки Ф1, в 2022 году посетит пять новых этапов, включая гонку в Японии на трассе «Сузука». Третий сезон начнется в мае с уик-энда в Майями: дальше участницы отправятся в Испанию, Великобританию, Францию, Венгрию, Японию и США, а завершат год в Мексике.

Календарь W Series на 2022 год:

6-8 мая – Майами, США

20-22 мая – Барселона, Испания

1-3 июля – Сильверстоун, Великобритания

22-24 июля – Ле Кастелле, Франция

29-31 июля – Будапешт, Венгрия

7-9 октября – Сузука, Япония

21-23 октября – Остин, США

28-30 октября – Мехико, Мексика

В 2021-м чемпионкой стала Джейми Чедвик. Россиянка Ирина Сидоркова не смогла посетить финал сезона в Америке, поскольку ей не выдали визу для перелета в США. Скорее всего, в этот раз гонщице удастся посетить последние этапы чемпионата, потому как недавно посольство Штатов одобрило Сидорковой посещение страны.

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На данный момент полный состав участниц неизвестен: чемпионат продолжает вести отбор гонщиц. Например, на следующей неделе в Аризоне (США) пройдут тесты, на которые подтверждены 15 девушек.