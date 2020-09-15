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W Series / Новость

W Series попробует стать постоянной серией поддержки Ф1 с 2021 года

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W Series попробует стать постоянной серией поддержки Ф1 с 2021 года
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Организаторы женского чемпионата хотят получить постоянное место в уик-эндах Гран При

Чемпионат W Series полностью отменил сезон 2020 года из-за вирусной пандемии – однако по первоначальным планам его участницы должны были выступить в рамках этапов Формулы 1 в США и Мексике. 

Пока организаторы серии не озвучили даже проекта календаря на 2021-й, но источники Motorsport.com говорят, что кооперация с Ф1 станет более тесной – и по самому оптимистичному сценарию все этапы W Series могут пройти в уик-энды Гран При.  

Прежде гонщицы соревновались «на разогреве» у DTM, однако сейчас будущее этой «кузовной» серии вызывают сомнения из-за объявления Audi об уходе и нежелания BMW переходить на технику GT3. 

В то же время, с 2021 года в Ф1 изменится структура гонок поддержки – теперь на этапы будет приезжать или Формула 2, или Формула 3, но но обе серии вместе. 

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Это оставляет много свободного времени по ходу уик-энда – сейчас тренировки, квалификации и гонки «младших» формул занимают в общей сложности восемь сессий. С сезона-2021 от них останутся только пять. 

Оставшиеся три как раз можно использовать для тренировки, квалификации и гонки женского чемпионата.

Более тесное сотрудничество с W Series совпадает с озвученными недавно целями компании Liberty, которая намерена поддерживать равенство возможностей в автоспорте. Да и FIA наверняка поддержит такой подход. 

В нынешнем сезоне женских гонок должны были выступить 18 участниц, включая россиянку Ирину Сидоркову. Все они получат право стартовать в 2021 году. 

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Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1 , W Series
Автор Адам Купер

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