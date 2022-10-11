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Еще по ходу уик-энда в Сингапуре боссы W Series признали, что отказ американского инвестора от сотрудничества поставил первенство на грань краха. Спустя неделю с небольшим последовало официальное заявление, что запланированные на октябрь гонки в Остине и Мехико не состоятся.

В документе говорится, что сейчас главные силы брошены на процесс поиска средств и приготовления к сезону-2023. Генеральный директор W Series Кэтрин Бонд Миур сообщила Motorsport.com о значительном интересе со стороны потенциальных партнеров.

«У нас есть предложения от ряда людей, но проблема в том, что невозможно получить деньги, просто потряся денежное дерево, – объяснила она. – Прежде необходима комплексная проверка.

До прошлого уик-энда мы верили, что сможем отправиться в Остин – и, наверное, могли бы еще потянуть с объявлением [об отмене]. Но мы прагматики, потому поступили иначе. Однако я совершенно уверена, что W Series вернется в будущем сезоне».

Джейми Чедвик в третий раз подряд завоевала титул сильнейшей гонщицы W Series. В нынешнем сезоне британка стала сильнейшей в пяти из семи состоявшихся гонок.

Ожидается, что Чедвик все равно получит полные призовые в размере $500 тысяч, несмотря на досрочное завершение чемпионата. Общий призовой фон женской серии составляет $1 млн.