W Series оказалась в шаге от банкротства и закрытия

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Неназванный американский инвестор, который должен был гарантировать долгосрочное будущее W Series, в последний момент отказался от сделки. Боссы чемпионата спешно ищут ему замену, но генеральный директор Катерина Бонд Миур признала, что все может пойти по самому нежелательному сценарию.

Два финальных этапа сезона, которые должны были пройти в Остине и Мехико, сейчас находятся на грани отмены.

«Мы общаемся с великим множеством людей, – рассказала Бонд Миур в Сингапуре. – Мне так важно найти деньги, что почти не остается времени на сон. Я почти уверена, что у нас все получится. И надеюсь, что предстоящие гонки пройдут, как и было намечено».

Так как машины и оборудование нужно перевезти в Америку, времени на поиск финансирования осталось совсем мало. «Нам нужно принять решение на следующей неделе», – объяснила глава W Series.

В отношении ушедшего инвестора она пояснила: «Мы уже подписали бумаги, но деньги так и не пришли. Из-за этого положение довольно нервное.

Такое ощущение, что к нам ехал поезд с финансированием, но ехал так медленно, что в нужный день он так и не прибыл. Мы какое-то время откладывали траты, но затем вопрос встал ребром – где деньги?».

Она добавила: «Позавчера я говорила с гонщицами, мы почти поплакали вместе. Они на 100% поддерживают нас, хотя, конечно, сильно расстроились. Для каждой из них серия значит очень много».

Джейми Чедвик выиграла все прошедшие в 2022 году гонки W Series, кроме одной, и уверенно лидирует в общем зачете.

Читайте также: Пауэлл прервала череду побед Чедвик в W Series