Еще месяц назад организаторы формульного первенства W Series с гордостью объявили, что договорились с Ф1 о выступлении в качестве серии поддержки на восьми этапах. Однако в заявлении не были названы конкретные Гран При, а из формулировок не было понятно, планируют ли женские гонки проводить и другие уик-энды.

Теперь наступила полная ясность: W Series представила официальный календарь. К большому сожалению для российских поклонников чемпионата, в него не вошел этап на «Сочи Автодроме».

Вместо этого гонки пройдут во Франции, Австрии, Великобритании, Венгрии, Бельгии и Нидерландах, а также – как планировали сделать еще в 2020 году – в США и Мексике.

Россию в новом сезоне W Series представит гонщица из Петрозаводска Ирина Сидоркова.