W Series не приедет в Сочи. Серия представила календарь на 2021 год
В следующем году женский чемпионат проведет восемь этапов в рамках Гран При Формулы 1
Еще месяц назад организаторы формульного первенства W Series с гордостью объявили, что договорились с Ф1 о выступлении в качестве серии поддержки на восьми этапах. Однако в заявлении не были названы конкретные Гран При, а из формулировок не было понятно, планируют ли женские гонки проводить и другие уик-энды.
Теперь наступила полная ясность: W Series представила официальный календарь. К большому сожалению для российских поклонников чемпионата, в него не вошел этап на «Сочи Автодроме».
Вместо этого гонки пройдут во Франции, Австрии, Великобритании, Венгрии, Бельгии и Нидерландах, а также – как планировали сделать еще в 2020 году – в США и Мексике.
Россию в новом сезоне W Series представит гонщица из Петрозаводска Ирина Сидоркова.
Календарь W Series на 2021 год
|Этап
|Дата
|Страна
|Трасса
|1.
|26-27 июня
|Франция
|«Поль Рикар»
|2.
|3-4 июля
|Австрия
|«Ред Булл Ринг»
|3.
|17-18 июля
|Великобритания
|«Сильверстоун»
|4.
|31 июля – 1 августа
|Венгрия
|«Хунгароринг»
|5.
|28-29 августа
|Бельгия
|«Спа-Франкоршам»
|6.
|4-5 сентября
|Нидерланды
|«Зандфорт»
|7.
|23-24 октября
|США
|«Трасса Америк»
|8.
|30-31 октября
|Мексика
|Трасса им. братьев Родригес
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Об этой статье
|Серия
|W Series
|Автор
|Александр Кабановский