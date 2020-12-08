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W Series не приедет в Сочи. Серия представила календарь на 2021 год

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W Series не приедет в Сочи. Серия представила календарь на 2021 год
Автор:
, Ответственный редактор

В следующем году женский чемпионат проведет восемь этапов в рамках Гран При Формулы 1

Еще месяц назад организаторы формульного первенства W Series с гордостью объявили, что договорились с Ф1 о выступлении в качестве серии поддержки на восьми этапах. Однако в заявлении не были названы конкретные Гран При, а из формулировок не было понятно, планируют ли женские гонки проводить и другие уик-энды. 

Теперь наступила полная ясность: W Series представила официальный календарь. К большому сожалению для российских поклонников чемпионата, в него не вошел этап на «Сочи Автодроме».

Вместо этого гонки пройдут во Франции, Австрии, Великобритании, Венгрии, Бельгии и Нидерландах, а также – как планировали сделать еще в 2020 году – в США и Мексике. 

Россию в новом сезоне W Series представит гонщица из Петрозаводска Ирина Сидоркова.

Календарь W Series на 2021 год

Этап Дата Страна Трасса
1. 26-27 июня France Франция «Поль Рикар»
2. 3-4 июля Austria Австрия «Ред Булл Ринг»
3. 17-18 июля United Kingdom Великобритания «Сильверстоун»
4. 31 июля – 1 августа Hungary Венгрия «Хунгароринг»
5. 28-29 августа Belgium Бельгия «Спа-Франкоршам»
6. 4-5 сентября Netherlands Нидерланды «Зандфорт»
7. 23-24 октября United States США «Трасса Америк»
8. 30-31 октября  Mexico Мексика Трасса им. братьев Родригес

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Об этой статье

Серия W Series
Автор Александр Кабановский

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